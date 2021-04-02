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К восторгу поклонниц: Козловский и Петров начали сниматься в одном сериале

Картина будет называться «Надвое» и расскажет о любви в Петербурге.

К восторгу поклонниц: Козловский и Петров начали сниматься в одном сериале
Посмотрим, какую историю нам преподнесет это звездное трио. Фото: продюсерская компания Валерия Тодоровского.

Двойной удар по женским сердцам: стартовали съемки сериала «Надвое», в котором одновременно задействованы Данила Козловский и Александр Петров. Проектом заведует режиссер Валерий Тодоровский.

Двое самых востребованных мужчин российского кино сыграют лучших друзей и коллег, жизнь которых круто поменяет командировка в Санкт-Петербург. По сюжету приятели приедут в северную столицу и познакомятся там с двумя девушками. Это должна быть мимолетная интрижка, но что-то пойдет не так, и все окажется намного серьезнее. Известно, что женские роли в сериале играют Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а готовую многосерийную картину покажут канал «Россия 1» и сервис More.tv в линейке More originals.

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