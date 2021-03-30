Математик, детектив, женщина: на ТВ-3 стартует сериал «Швабра» с Александрой Ребенок

Это история о том, как школьная учительница помогает раскрыть преступления.

12 апреля на канале ТВ-3 состоится российская премьера детективного сериала «Швабра» с Александрой Ребенок в главной роли. Героиня картины — школьная учительница математики Анна Швабрина, которой от учеников досталось сами догадываетесь какое прозвище. Но эта женщина является настоящим гением, когда дело касается цифр. Волею судьбы она становится подозреваемой в серии преступлений, но быстро отводит от себя подозрения, а потом начинает помогать следователю найти настоящего злодея. Видя мир с помощью формул, математичка отслеживает в действиях преступника четкую закономерность.

«Она отстаивает не только свою честь, но и доказывает «всемогущество» науки, которой посвятила всю свою жизнь. «Числа правят миром», — повторяет она вслед за Платоном. Я считаю, что за такими людьми будущее. Они решают самые сложные задачи нашего бытия и того, чего мы своим мозгом постичь не можем. В ее жизни был опыт неудачных личных отношений, и теперь вся ее страсть направлена на науку, так как «цифры не лгут в отличие от людей» – еще одна ее любимая фраза», — говорит Александра Ребенок.

Перед создателями сериала стояла непростая задача — сделать сложную математику понятной широкому кругу зрителей. Методы, которыми главная героиня раскрывает преступления, сценаристу пришлось проверять с действующими математиками.

Исполнительница же главной роли вдохновлялась легендарной личностью Натальей Берловой — единственной за 800-летнюю историю Кембриджского университета женщиной — профессором математики, которая также возглавляла лабораторию в Сколково. Ученая дама ознакомилась со сценарием и помогла актрисе сориентироваться в мире чисел. Хотя для Александры Ребенок это далеко не «темный лес», ведь она дочь кандидата физико-математических наук и с детства дружит с формулами и уравнениями.

Также в сериале снялись Антон Батырев («Пятницкий»), Анна Кузина («Универ»), Александр Крыжановский («Мажор») и Роза Хайруллина.

Смотрите сериал «Швабра» — по будням, с 12 апреля в 18:30 на канале ТВ-3.

Смотрите также: