«Развод — это стыдно»: Виктория Богатырева описала жену Чикатило, которую сыграла в сериале

Актриса Виктория Богатырева сыграла жену маньяка в новом сериале «Чикатило», заглавную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев. 41-летняя артистка сыграла Фаину Одначеву, которая не просто реально существующая личность, но и живущая до сих пор. После огласки зверств своего мужа она скрылась, и пообщаться с ней, чтобы составить ее образ, не представлялось возможным. Актрисе пришлось при скудной информации и нескольких фотографиях самостоятельно воссоздать личность супруги маньяка.

«Не каждый человек может выдержать такое испытание и давление общественности. Думаю, ей хотелось забыть все это как страшный сон», — говорит Богатырева об Одначевой.

Данная роль стала вызовом для актрисы. Вместе со стилистами она долго подбирала парики и костюмы своего персонажа, и в итоге через внешнее преображение смогла прикоснуться к внутреннему миру жены изувера.

«Прежде всего, она была заложницей установки «развод — это стыдно», она из тех, кто любой ценой будет изображать внешнее благополучие и любовь к мужу. Именно это я хотела в первую очередь показать, — цитирует Богатыреву издание Ok Magazine. — Я играла примерную жену, любящую мать, которая как наседка будет защищать свою семью до конца. Фаина была предана мужу, она типичная жена того времени и воплощение традиционных ценностей. Их отношения с Чикатило складывались по советским шаблонам: на людях они делали вид, что у них все хорошо. Он работал, она воспитывала детей в уважении к отцу».

По мнению актрисы, отсутствие интимной жизни должно было навести героиню на мысли о том, что с ее супругом что-то не так, однако она гнала эти мысли прочь, руководствуясь советской установкой, что муж — это самый лучший человек.

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Виктория призналась, что ей не пришлось работать в сценах с убийствами или трупами, поэтому для нее съемки прошли легко. Что не скажешь о Дмитрии Нагиеве, который погрузился во мрачный образ с головой.

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