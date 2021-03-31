«Настоящий медведь тоже был в кадре!»: какие опасности встретились на съемках сериала «Заповедный спецназ»

На канале НТВ продолжается показ сериала «Заповедный спецназ». Одну из главных ролей в нем – волонтера Василису, сыграла актриса Кристина Бабченко. Ее героиня мечтает войти в опергруппу Юрия Тарханова «Рысь» и вместе с другими инспекторами природоохраны встать на защиту озера Байкал.

Актриса рассказала Teleprogramma.pro о том, как готовилась к съемкам, работала в чисто мужской компании, стреляла из автомата Калашникова и управляла лодкой.

«Это были самые комфортные съемки, в которых мне когда-либо приходилось участвовать»

-По сюжету вы единственная девушка в этой компании серьезных мужчин, бойцов опергруппы «Рысь». Каково вам было сниматься в такой чисто мужской компании? И как вообще ваша героиня попадает в «заповедный спецназ»?

— У моей героини Василисы профессиональный разряд по биатлону. Она волонтер и спортсменка, приезжающая спасать природу Байкала. Сначала Василису все недооценивают – ну как же, девчонка, кроме того она завязывает отношения с одним из парней опергруппы. Вместе они решают самостоятельно помогать в поимке преступников и защищать лес от браконьеров. Подверженные юношескому максимализму, иногда они думают, что могут сами решить какие-то проблемы.

Самая большая мечта моего персонажа — попасть в отряд «Рысь» Юрия Тарханова, официально встать на защиту Байкала. И да, она единственная девчонка среди мужчин. Это очень важный проект, который воспитывает зрителя и рассказывает о том, как нужно относиться к природе: любить ее, ценить, уважать всех, кто живет рядом с нами, наш дом и лес. Этот посыл близок и понятен любому зрителю.

Съемки в сериале «Заповедный спецназ» были самыми комфортными съемками, в которых вообще мне приходилось участвовать. Когда ты единственная девочка в мужском обществе, то, конечно, все внимание отдано тебе: мальчики подают руку, помогают, заботятся. Несмотря на то, что я играю бойца и спортсменку, как только на площадке звучала команда режиссера «Стоп!», я снова превращалась в хрупкую девушку, а мои партнеры – в настоящих кавалеров.

Кроме того, у меня был отдельный актерский вагончик, где мы отдыхали между съемками вместе с другой актрисой. Но я все время приходила к мальчикам – мы собирались большой толпой, играли в настольные игры, снимали какие-то приколы на телефон. У нас была сплоченная и слаженная команда не только в кадре, но и за его пределами. До сих пор у нас есть общая группа в вотсапе, где мы все переписываемся. Вот сейчас вместе смотрим по вечерам премьеру на НТВ и тут же обсуждаем.

Нет, Максима Дрозда в этой группе нет, но мы на связи любой момент, записываем ему всякие поздравительные видео, и он всегда нам с радостью отвечает!

«Максим Дрозд называл меня солдатом Джейн»

— Максим Дрозд играет бывшего бойца спецназа Юрия Тарханова, который создает опергпуппу «Рысь». Расскажите, пожалуйста, о работе с ним на площадке. И чему новому вы вообще научились на съемках этого проекта?

— Максим Дрозд всегда располагал к общению на площадке, помогал морально, мне с ним было очень комфортно работать. Он все время говорил: «Ну вот, солдат Джейн, сейчас сыграешь одну военную роль – и посыплются они у тебя». А я все время думала: «Ой, хоть бы так и было!» Играть Золушек и всяких принцесс не так интересно, как характерные роли.

Здесь мне было, что играть. Во время продолжительного подготовительного периода я работала над походкой, занималась 4 месяца в спортзале с тренером, много ела – нужно было стремительно набрать мышечную массу, ходила на стрельбу. И это круто, поскольку я училась чему-то новому! Я теперь могу стрелять и из пистолетов, и из автомата Калашникова. Стрельбой занималась около двух месяцев.

До этого 12 лет я увлекалась бальными танцами, меня выдавала плавная походка, хореографически поставленные руки и ноги. А моя героиня умеет обращаться с оружием, знакома с единоборствами – это другая постановка ног, другой шаг. Первое время я бегала с ружьем в руках галопчиком, и тренер кричал: «Нет-нет, так не может быть, давай по-настоящему, как мужики делают!». И мне пришлось переучиваться, как правильно ходить с оружием и как держать его. Так что на съемочную площадку я уже пришла подготовленная, и все остальное мы уже дорабатывали с режиссером.

Но был смешной случай. Я все время ждала, когда же мне в кадре дадут оружие, когда-же дадут «Калаша!» И тут как раз эта сцена: мне ставят мишень, и рядом с мишенью сажают оператора. А он почему-то ни секунды не сомневался в том, что я хорошо стреляю, а у меня же тряслись руки…

«Но ты же умеешь стрелять? – спросил оператор. — «Ну да, я брала несколько уроков и всегда попадала по мишени, но мало ли» …. И он отсел очень далеко и поближе уже не хотел перемещаться, как ни просил его режиссер. Но кадр все равно получился хороший! По сюжету моя героиня будет показывать мальчикам, как надо попадать в десяточку!

«На съемках сериала мне приходилось управлять лодкой»

— Вы снимали летом, но, говорят, было холодно? С какими еще экстремальными вещами на площадке пришлось столкнуться?

— Да, было холодно, и мы часто снимали у воды, меня постоянно отогревали всем безалкогольным – горячим чаем, теплыми куртками и, конечно, поддержкой!

Еще мне пришлось управлять лодкой. Меня просто посадили туда со словами: «Там нет ничего сложного, управлять легко, немного проплывешь и все!» А я никогда раньше не управляла лодкой! И тут ко мне подсаживают еще несколько людей, актеров, с нами садится оператор с камерой – это такая ответственность! И ставят задачу не просто немного проплыть, а сделать крюк и при этом еще подъехать близко к другой лодке и создать волну! Катер очень сильно трясло, я переживала, что он перевернется, и утонет дорогостоящая камера! Поэтому все время переспрашивала: «А сколько стоит камера?» и уже мысленно считала бюджет (смеется).

И все-таки мне удалось подплыть близко даже несмотря на то, что лодку периодически сносило течением в сторону. Мне нужно было припарковать ее еще и в нужном для съемки ракурсе, но получилось это, скажу честно, не с первого раза…. Конечно, мне показали какие-то азы управления. Я вообще человек, который все схватывает на лету. Первый раз встала на ролики – и тут же покатилась, села в моторную лодку за руль – и тут же поехала. Глаза боятся, а руки делают. Трюки в сериале я делаю сама, у меня не было дублеров.

— А что вы скажете о своей камуфляжной форме?

— Форма жутко удобная! Сначала я переживала, что мне будет некомфортно и неуютно. Но в ней были даже специальные наколенники, смягчающие удары при падении, так как у меня есть сцены с падениями и драками. Обувь – берцы – тоже хороши, ничего не жмет, не давит. И если в первых сериях моя героиня ходит в обычной одежде — в рубашке и джинсах, то потом она надевает форму, и тут все ахают на площадке – вау, как тебе идет! А Максим Дрозд сразу дает мне прозвище Солдат Джейн и спрашивает: «Если тебе в следующий раз придется подстричься налысо, согласишься?» И я отвечаю: «Да, конечно! Ради роли я готова!» Конечно, я бы сначала почитала сценарий: если во второй серии мою героиню уже убивают, то зачем такие жертвы (смеется)?

«Настоящий медведь тоже был в кадре!»

— Легко ли давались сцены драк?

— Драки ставили постановщики трюков, как и всегда в кино. Но до этого момента я немного занималась самбо и переворачивала в действительности, а не в шутку, мужчин, которые весят по 100 кг. А когда все это делаешь постановочно на площадке, да еще и со специально обученными людьми, которые тебе поддаются, сложностей не возникает. Это нормальный рабочий процесс, репетировали прямо перед мотором. У меня не так много драк по сюжету – две или три, так что я все легко схватывала.

— «Заповедный спецназ» Юрия Тарханова сражается с браконьерами на суше и в воде, защищая уникальную природу Байкала. В съемках сериала приняли участие настоящие животные: рысь, волк, медведь, олени. С кем из них вам удалось познакомиться поближе?

— Мы снимали на ферме пятнистых оленей, они такие маленькие Бэмби, просто чудо какие милые! Но при этом очень пугливые. И нам приходилось прямо подкрадываться у ним тихо-тихо и затаиваться, чтобы подснять нужный кадр. Шепотом и на цыпочках! Настоящий медведь тоже был в кадре, но мы не всегда работали с живым зверем, хотя и с ним тоже.

Один раз, чтобы одновременно снять спину Топтыгина и наши «крупные» планы, второй режиссер набросил какую-то шкурку и изображал медведя. Это было нужно для того, чтобы картинка выглядела реалистичнее, чтобы у зрителя возникало ощущение, что хозяин леса действительно подходит к нам. Конечно, иногда у него шкура спадала, что вызывало продолжительный смех. И нам требовалось время, чтобы прийти в себя!

Увидеть настоящего медведя и команду, вставшую на защиту природы, вы сможете в сериале «Заповедный спецназ» на канале НТВ!

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