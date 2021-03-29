Какие ляпы и соответствия нашел историк в сериале «Угрюм-река»

На Первом канале продолжается показ сериала «Угрюм-река». Лента Юрия Мороза никого не оставляет равнодушной, поэтому в соцсетях разгораются жаркие дискуссии об отличиях между фильмом и одноименным романом Вячеслава Шишкова, новой экранизацией и старой версией картины, Анфисой Козыревой в исполнении Людмилы Чурсиной и Юлии Пересильд. Бдительные зрители находят в сериале и исторические ляпы.

Teleprogramma.pro внимательно посмотрела сериал, а также изучила то, что о пишут о нем в Интернете. У нашего издания возник ряд вопросов, который мы и задали историку, публицисту, автору ряда учебных пособий для вузов, книг и научных статей по истории России Михаилу Серенко.

«Появление шаманки в сериале оправданно»

— Михаил Николаевич, сериал начинается со сцены появления шаманки Синильги – мертвой девушки, духа тайги. Характерны ли подобные мистические легенды для Сибири того времени?

— Для народов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего севера характерны идолопоклонничество и вера в мистические легенды. Это повседневно, часть культуры коренного населения. Появление шаманки в сериале вполне оправданно, ведь они и сейчас существуют в Сибири. И опять же Синильга – часть романа, поэтому не увидеть ее в экранизации было бы странно.

— Внимательные зрители в Интернете обратили внимание, что в одной из серий фильма крестьянин употребляет выражение: «Это негуманно». Мог ли представитель этого сословия использовать в своем обиходе такие слова?

— В конце XIX века слово «гуманность», конечно, не было совсем незнакомым. Оно появилось в России еще на заре века и к его концу активно применялось литераторами. Например, его можно найти в произведениях Чехова, Бердяева, Достоевского.

В общем-то, у кучки столичной интеллигенции «гуманность» была не просто на слуху, но и в обиходе. Однако сложно представить, что термин употребляет сибирский крестьянин XIX века. Это как сейчас приехать в глухую деревню даже на территории европейской части России и попросить пенсионерку подкрепить сплетню пруфами. Смешно? Но имейте в виду, что в XXI веке массовое образование выше, а вездесущий Интернет способен быстро распространять новую информацию.

Можно было бы предположить, что употребление слова – это художественная особенность повествования Шишкова. Ну, вот так он решил обыграть, мол, крестьянин говорит термин, значения которого не знает. Или перепутал гуманность с гумном. Однако у автора слово не фигурирует в романе, соответственно, мы делаем вывод, что это режиссерский вымысел, не имеющий ничего общего с исторической достоверностью.

«Сибирская деревня была оплотом нравственности»

— В одной из серий герой говорит, что новой болезнью времени стал невроз. Говорили ли о неврозах в тот исторический период?

— Во второй половине XIX века в Российской империи начали не просто изолировать, но и лечить душевнобольных. В губерниях активно строили государственные дома для «умалишенных». Заболевания нервов были чем-то новым, неизученным и интересным. Спасибо Зигмунду Фрейду, который сумел доступно изложить основы психоанализа и привлечь внимание к такой скучной науке.

Неудивительно, что у Шишкова эта новая болезнь фигурирует очень часто – «невроз сердца», «отравление нервов», «расшатанная нервная система», «напряженные нервы», «полнейшая нервная депрессия» и даже «психоз» — это диагнозы, которые мы видим на страницах «Угрюм-реки». Также мы понимаем, что на Урале есть окружная психиатрическая лечебница – чистая, с большими окнами, цветами в кадках и ясеневой мягкой мебелью.

Что касается психического здоровья главного героя – Прохора Громова, то губернский врач-психиатр дает ему оценку. Он абсолютно нормален. Тоже важный момент, который дает нам представление об иерархии в системе зарождающейся психиатрии. В общем, в данном случае режиссер действовал по сценарию первоисточника.

— В первых сериях есть сцены, когда один из главных героев (крупный помещик) вступает в интимную связь с девушками. Характерно ли подобное поведение для барышень того времени? Недавно в одной из книг, биографии художника Константина Коровина, довелось прочитать, что тогда девушек могли даже забить до смерти за потерю девственности до свадьбы…

— Опять обратимся к роману, в котором можно найти моменты, когда Прохор злоупотребляет алкоголем, предстает на людях в неглиже, гуляет с девками. Однако с исторической точки зрения – это приукрашенная реальность.

Сибирская деревня была оплотом нравственности. Ведь ее населяли сектанты и староверы, в мировоззренческой основе которых лежали нравственные посылы их религиозных учений. Учитывая, что каждая сибирская деревня была замкнутым социумом – от деревни до деревни — неделя пути – предположить безнравственное поведение в пределах этого замкнутого социума, невозможно.

Трудно представить, что девушки сами согласились на это, соответственно, налицо факт прелюбодеяния. Душа сибирского крестьянина этого бы не приняла и помещика бы забили кольями. Не удивляйтесь! Случаи расправы крестьян над господами были нечастными, но случались. Например, граф Апраксин, который считал «крепостных девок» собственностью и «отбирал замужних у мужей», был сожжен в своем доме в Саратовской губернии. Это не единичный случай.

Соответственно, мы делаем вывод, что у Шишкова Прохор – собирательный образ с большой долей художественности, вобравший пороки того времени. Он нереален, потому что сам из семьи староверов, но при этом позволяет себе блуд.

«Еще один ляп – обилие героев с непокрытой головой»

— В одной из серий семейная чета купцов приходят к фотографу под вывеской «А. И Левин». Насколько тогда была распространена деятельность фотографов, уже сделавших себе имя?

— В конце XIX века к фотографии возник взрывной интерес. Распространялся он равномерно: дошел до Урала, Сибири и Дальнего Востока. Каждый фотограф был штучным мастером и профессионалом своего дела. Разумеется, они старались поставить свою подпись на фото, как художник на картине.

— Существует две версии прототипа Угрюм-реки. Одни говорят, что это Нижняя Тунгуска, другие – что это Витим. А какой версии придерживаетесь вы?

— Вопрос очень сложный, аргументы и той, и другой стороны приемлемы. Исходя их того, что в книге указывается конкретное расстояние от истока до устья – 3 тысячи километров. Получается, что это Нижняя Тунгуска и есть. Но мнение мое субъективное, потому что я не изучал этот вопрос детально.

— Смотрели ли вы сами сериал? Если да, то какие ляпы в нем нашли?

— В целом сериал добротный, но есть ляпы. Виноград и лимон на столах во время застолий в Сибири выглядят странно. Или сарай под металлической крышей. Это невообразимо, ведь даже дома в сельской местности под металлической крышей были редкостью. Еще один существенный ляп – обилие героев с непокрытой головой. Женщина без платка в конце XIX века сравнима с современным человеком, который носит штаны спущенными до колен. Вот непокрытая голова настолько же неприлична, поэтому волосы всегда покрывали.

Справка Teleprogramma.pro

Михаил Серенко — преподаватель Российского экономического университета им. Плеханова (Волгоградский филиал), член профсоюза работников культуры, член Союза Журналистов России. Родился 31 мая 1970 года в поселке Городище Волгоградской области. После службы в армии учился в Волгоградском государственном педагогическом институте и работал. С 1992 года трудился в различных газетах и журналах: в газетах «Междуречье», «Городские вести», «Все для Вас», «Комсомольская правда – Волгоград», «Известия Калмыкии», «День за Днем». Представлял в Волгоградской области федеральные издания – газету «КоммерсантЪ» и журнал «Профиль».

В 2004 году избирался депутатом Волгоградской городской думы, возглавил комитет по информационной политике, СМИ и рекламе. Затем работал в муниципальных органах власти, занимался бизнесом. В 2013 году стал руководителем пресс-службы (управления) главы Волгограда. С весны 2014 года – генеральный директор Муниципального телевидения Волгограда. Автор ряда учебных пособий для вузов, книг и научных статей по проблемам молодежного экстремизма, организации и популяризации волонтерского движения, истории России и Сталинграда.

Сериал «Угрюм-река» продолжается по будням на Первом канале в 21:30

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