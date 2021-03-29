Сериал «Теория вероятности»: как снимали тарантиновскую историю про реальных людей

С 29 марта на телеканале «Россия» стартует показ сериала «Теория вероятности», рассказывающего о гениальном математике, попавшем в мир игорного бизнеса. Вселенная азартных игр меняет замкнутого и заикающегося парня настолько, что он начинает играть судьбами других людей.

Интересно, что у одной из героинь сериала – незрячей певицы Натальи из казино – есть реальный прототип. И недавно исполнительница этой роли Александра Ребенок даже встретилась с девушкой, умеющей видеть сердцем…

Помимо Александры, в картине также заняты Максим Матвеев, Артем Ткаченко, Игорь Миркурбанов, Роман Мадянов, Дмитрий Астрахан, Николай Козак, Евгения Крегдже и другие.

О чем сериал

Молодой талантливый математик Никита Пирогов (Максим Матвеев) придумывает схему, благодаря которой можно помочь брату, проигравшему крупную сумму денег, обыграть казино. Но, к сожалению, этот план не срабатывает, а за провал брат Никиты и его девушка расплачиваются собственными жизнями. После случившегося хозяин казино Пастырь (Игорь Миркурбанов) хочет выбить долг с персонажа Матвеева.

Чтобы спасти свою жизнь, Никита идет работать к конкуренту Пастыря – директору другого казино Илье Челышеву по прозвищу Акелла. Акелла же использует талант своего нового подопечного для того, чтобы вычислять у себя в заведении мошенников. Тем временем Никита, вошедший в состояние азарта, придумывает теорию вероятности, увлекающую его в мир чисел и больших денег. Быть может, Никита Пирогов все-таки сможет выбраться из этого замкнутого круга, встретив свою настоящую любовь?

Юрий Мороз: «Герой ставит на кон жизнь своих близких»

Режиссер Юрий Мороз рассказал, что создал историю о любви, настоящей дружбе и предательстве, а казино и все, что связано с игорным бизнесом, стало лишь фоном для нее.

«С одной стороны, это остросюжетная сага, а с другой – мелодрама с элементами детектива. Герой ставит на кон свою жизнь и жизнь своих близких, а вот выиграл он или проиграл – судить зрителям», — говорит режиссер.

По словам Максима Матвеева, его герой не игрок в привычном понимании этого слова. Он просто мыслит комбинациями и играет, разрабатывая стратегии и влияя на людские судьбы. Под влиянием трагических обстоятельств доселе замкнутый и заикающийся парень меняется и сам, превращаясь в жесткого и уверенного в себе мужчину.

Артем Ткаченко: «Я выступал адвокатом своей роли»

Артем Ткаченко признался, что роль Акеллы привлекла его своей неоднозначностью. Актер пытался понять, кто же его персонаж на самом деле: герой или злодей?

«Я препарировал этого персонажа, чтобы понять, что он за человек такой, который, с одной стороны, совершает страшные поступки, а с другой – раскрывается как личность со своим кодексом чести, довольно правильными понятиями о справедливости, преданности, дружбе», — отметил актер.

По словам артиста, он старался выступить адвокатом своей роли даже при совершении им самых жестоких поступков. Однако дать оценку действиям Акеллы сможет сам зритель. Но лично Артем полюбил своего персонажа и очень по нему скучает.

Александра Ребенок: «Моя героиня существует на самом деле»

Александра Ребенок играет певицу Наталью Левандо. Она поет в этом казино, и она слепая. По словам актрисы, ее героиня похожа на тарантиновских персонажей.

«Самым интересным было понять, как это играть слепую? Вспомнила кафе «В темноте», пришла, попросила познакомить меня с одним из сотрудников — выпить кофе и задать пару вопросов. Администратор посадила меня за стол подождать. Я сижу, пью кофе. Приходит еще какая-то девушка, садится, спрашивает: «А что конкретно вы бы хотели?» Я повторяю просьбу: «Мне просто с каким-нибудь человеком незрячим поболтать, задать буквально три-четыре вопроса. Это все для кино». – «Ну, задавайте». Пауза…. То есть, она так бодро вошла, так уверенно села, смотрит сейчас на меня сквозь полупрозрачные очки, у меня даже мысли не возникло, что она ничего не видит. Все мои стереотипы были разрушены за пару минут. Я была поражена. Девушку эту зовут Лена Федосеева, ей совершенно не хочется, чтобы к ней относились, как к человеку неполноценному. И вполне этого заслуживает. Она живет насыщенной жизнью, самостоятельна, работает, создала фонд «Дом слепоглухих» в Пучкове, у нее есть семья, сыну 4 года. И она очень ждет выхода нашего сериала»

Смотрите сериал «Теория вероятности» на канале «Россия» с 29 марта, в 21: 20

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