Как снимали «Великолепный век»: платья за 300 тыс. руб. и ожерелья из настоящих драгоценностей

Читатели Teleprogramma.pro обожают читать новости и статьи про популярный сериал «Великолепный век». Этот фильм рассказывает про времена правления османского султана Сулеймана Великолепного – его победы, поражения, а также про любимых женщин правителя и его собственный гарем.

Мы решили напомним, как и где снимали легендарный сериал, который полюбился зрителям во всем мире.

Покои султана и ванна наложниц

Основные действия в «Великолепном веке» разворачиваются в Стамбуле, во дворце Топкапы — символе Османского государства.

Конечно, в сам дворец киношников бы никто не пустил, поэтому для съемок недалеко от Стамбула построили специальные павильоны, площадью в пять тысяч квадратных метров, точь-в-точь повторяющие интерьеры дворца.

Покои султана, комнаты его жен, веранды, балконы, залы для чаепития и даже ванна наложниц – историки утверждают, что киношники очень близко повторили все, что было в жизни реального султана Сулеймана.

Дворец Топкапы был главным дворцом Османской империи до середины XIX века. И, кстати, именно Роксолана, она же по фильму Хюррем-султан (Мерьем Узерли) добилась переноса гарема в султанский дворец, чтобы находиться поближе к возлюбленному.

Посмотрите на гарем, который воссоздали киношники. Здесь и многочисленные подушки – все как любили османцы в те времена, и роскошные балдахины, ковры и даже предметы туалета женщин. Предметы интерьеры для съемок привозили из арабских стран, Индии и Испании.

Платья за 3500 евро и критика историков

Кстати, отдельно хочется рассказать про одежду, которую шили специально для сериала турецкие модельеры. Для главных героев создали примерно по 200 нарядов. Средняя цена каждого составляла 3500 евро (315 тыс. руб.). Костюмы начали шить за два с половиной месяца до съемок первой серии.

После выхода сериала историки критиковали киношников, что мол платья героинь не соответствуют их реальным прототипам. Но главное то, что гарем в Османской империи был суперзакрытой территорией и практически никто не знал, в чем наложницы передвигались по зданию на самом деле. Оставалось только читать рассказы евнухов и использовать рисунки, сделанные европейскими гостями.

Самая главная претензия ученых в том, что в сериале показаны женщины с неприкрытой головой и откровенным декольте. Скорее всего, в гареме действительно наложницы ходили в парандже. Но создатели «Великолепного века», в первую очередь, снимали художественный фильм и пытались сделали наряды, которые хотели бы видеть современные зрители.

В сериале показано много украшений. Роскошные диадемы, кольца, подвески, ожерелья делали ювелиры, используя настоящие драгоценности. Наибольшей популярностью у фанатов пользуется изумрудное кольцо Султана Сулеймана, которое он позже дарит Хюррем. Местная турецкая ювелирная фирма даже стала выпускать украшения по мотивам личных коллекций главных героев «Великолепного века».

В следующей заметке мы расскажем, где на самом деле находился дворец Ибрагима-паши, где принимала ванны Хюррем-султан и как воссоздавали батальные сцены.

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