«Барбаросса», «Фатма» и другие громкие премьеры турецких сериалов 2021 года

Турецкий кинематограф не собирается сдавать свои позиции и готовит несколько сюрпризов. Среди них совершенно нетипичные фильмы в новых для Турции форматах.

«Пустота»

«Каждая смерть, которую можно было предотвратить – это убийство». Так звучит слоган нового триллера «Пустота», который вышел на экраны в январе 2021 года.

Девушка Эсма Озтюрк — успешный адвокат, защищает женщин, подвергшихся насилию. Часто ее работа превращается в опасное расследование преступлений с неожиданными поворотами сюжета. Для Эсмы важно не просто отстоять права своих клиенток, но и докопаться до истины, раскрыть серьезные преступления.

Иногда у зрителей возникает сомнение – готова ли героиня к таким поворотам сюжета. Но оказывается, что Эсме все под силу и она побеждает даже оказавшись один на один со смертью.

Главную роль исполнила актриса Бурчин Терзиоглу, известная по фильмам «Защитник» и «Звоните моему агенту». Также в сериале мы увидим актеров Догандемир Ханде («В ожидании солнца», «Великолепный век. Империя Кесем»), Юджесой Алиджан («Февраль», «Месть») и Хаджиоглу Исмаил («Честь», «Ребенок»).

Интересный факт:

Главную роль должна была сыграть Озгю Намаль, но из-за того, что съемки были перенесены из Стамбула в Измир, девушке пришлось отказаться от главной роли из-за детей.

«Уважаемый господин»

Комедийный, местами сентиментальный и даже драматический сериал «Уважаемый господин» появился в общем доступе также в январе 2021 года. Это веселая история о том, как в спокойную и размеренную жизнь уже немолодого мужчины врываются незнакомцы и втягивают его в череду головокружительных историй. Главная роль досталась Халуку Бильгинеру («Приключения молодого Индианы Джонса», «Призраки»).

Интересный факт:

Интернет платформа Exxen ожидает получить 4 миллиона просмотров этого сериала.

Предстоящие премьеры

«Барбаросса»

Самый ожидаемый в Турции сериал 2021 года расскажет о расцвете Османской империи и истории двух величайших мореплавателей — братьях Барбаросса. Роль старшего брата сыграет актер Энгин Алтан Дюзятан («Воскресший Эртугрул», «Пуля»).

Интересные факты:

Проект сериала разрабатывался дольше трех лет.

Главную роль должен был исполнить Чагатай Улусой. На протяжении долгого времени он готовился к роли: отращивал бороду и набирал вес. Сроки проекта «Барбаросса» сдвинулось из-за пандемии и актеру пришлось отказаться от роли, чтобы не нарушать свой график съемок.

«Девушка за стеклом» («Кокон»)

Один из разрекламированных сериалов этого года, премьера которого состоится в апреле. Проект уже ждут самые активные фанаты турецкого кино в России, некоторые даже создали сообщества в соцсетях, посвященные «Девушке за стеклом».

Это история о богатой, но несчастной девушке, о запретной, но чистой любви и о поисках счастья вопреки многочисленным трудностям и тяжелым потерям. Главные роли сыграли Бурджу Бириджик («Великолепный век», «Дело чести»), Фейяз Шерифоглу.

Интересные факты:

За рубежом сериал «Девушка за стеклом» выйдет на экраны с названием «Кокон».

За основу сюжета «Девушка за стеклом» была взята книга известного психолога Гюльсерен Будайджиоглу.

«Фатма»

Этот психологический триллер выйдет на платформе Netflix ближе к середине 2021 года. Поражающий воображение сюжет не должен оставить равнодушным никого. Это история простой уборщицы, которая по воле судьбы становится серийной убийцей. Чтобы найти мужа, она готова пойти на все, вплоть до страшных преступлений. Главную роль сыграла уже известная нам Бурджу Бириджи.

Интересный факт:

Бурджу Бириджи настолько вжилась в роль убийцы, что временами боялась саму себя. Эмоционально актрисе очень тяжело дался этот проект.

«История подводной лодки»

Масштабная картина «История подводной лодки» выйдет осенью 2021 года. Сериал в жанре научной фантастики называют прорывом в турецком кинематографе – во время его съемок впервые применялись подводные съемки. Для этого создатели проекта пригласили голливудских специалистов, которые работали над «Титаником» и «Пиратами Карибского моря».

Сериал расскажет о том, как в результате стихийного бедствия инструктору по дайвингу и биологу Арману пришлось бороться не только за себя и свою любовь, но и за тысячи жизней. Роль Армана сыграет Кыванч Татлытуг («Сон бабочки», «Столкновение»).

Интересные факты:

Кыванч Татлытуг является профессиональным дайвером и все трюки под водой будет выполнять сам.

«История подводной лодки» — это спин-офф громкого проекта «В ночь».

«Красный грузовик»

Сериал выйдет в ближайшие дни. Турецкая премьера запланирована 27 марта. Это история настоящих героев, которые каждый день рискуют своей жизнью, ради спасения людей, попавших в беду. Главные супергерои, как вы уже догадались – простые парни из пожарной бригады. В ролях выступят Геркем Севиндик («Долина волков: западня») и Бахар Шахин («Жестокий Стамбул»).

Интересные факты:

В основу сериала легла реальная история одной пожарной команды.

Перед съемками сериала актеры прошли курс для пожарных и даже получили сертификаты.

Вот такие картины подготовили турецкие режиссеры. Скучать в поисках нового увлекательного сериала точно не придется, но вот мук выбора, пожалуй, не избежать.

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