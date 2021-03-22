Режиссер сериала «Преступление»: «Павел Прилучный прыгал с обрыва самостоятельно»

22 марта на телеканале «Россия» стартует новый сезон детективного сериала «Преступление» с участием Павла Прилучного и Дарьи Мороз. Героям снова предстоит разгадать коварные замыслы преступника, держащего в страхе весь город. В новых сериях зрители также увидят Марию Миронову, Виталия Кищенко и Артема Ткаченко.

Как рассказал Teleprogramma.pro режиссер Александр Кириенко, при съемках многих эпизодов актерам действительно приходилось рисковать жизнью.

О чем сериал

Сериал начинается с того, что сети рыболовецкого траулера вместе с уловом достают из воды тело парня. В это же самое время пропадает дочь крупного местного бизнесмена с криминальным прошлым Виталия Немченко (Виталий Кищенко) и его жены Светланы (Мария Миронова).

Следователь Москвина (Дарья Мороз) считает, что эти два события связаны между собой. Начав вести это дело, она понимает, что нуждается в помощи своего коллеги Андрея Чистякова (Павел Прилучный). Теперь следователи, которые недавно поссорились, должны вновь объединиться ради общей цели…

По словам Дарьи Мороз, ее героиня – настоящий профессионал своего дела, которая стремится раскрыть преступление любой ценой, жертвуя ради работы даже личной жизнью. Как рассказала актриса, это очень важная для нее роль, которая остается в памяти надолго, заставляет работать «нутром» и раскачивает изнутри.

Павел Прилучный: «Мой герой понимает, как мыслят преступники»

По словам Павла Прилучного, несмотря на то, что его персонаж производит впечатление равнодушного человека, живущего по инерции, ему очень нравится его работа. Он испытал все на своей шкуре, знает изнанку жизни и понимает, как мыслят преступники, потому что и сам преступал закон.

«Второй сезон – это переходный период Чистякова, он уходит от тусовок и хочет спокойной жизни, работать и никому не мешать. Мой персонаж легко мог бы превратиться в офисного клерка, но его стремление найти разгадку и внутреннее чутье никогда не позволили бы ему просто сидеть на одном месте», — поясняет Павел Прилучный.

По словам режиссера Александра Кириенко, Прилучный – очень бесстрашный человек. Во время съемок экстремального эпизода артист прыгал с обрыва самостоятельно, притом что для него был подготовлен дублер.

«Павел – безумно смелый человек, веселый и задорный. Он сам прыгал с огромной кручи на берегу моря, катился в песке. Все эти трюки увидит зритель», — рассказывает Александр Кириенко.

Александр Кириенко: «Это была страшная съемка, опасная для жизни»

Вообще, экстрим сопровождал весь съемочный процесс. Например, при съемках на дамбе актеров подвешивали над обрывом, над водой, после чего они падали в специальные беседки.

Вода бурлила так сильно, что даже при наличии рации приходилось перекрикивать друг друга. Также специально для съемок киношники разбили машину, которая врезалась в опору. Создателям сериала пришлось изрядно поволноваться и при создании эпизода, когда рыбаки вытаскивают из моря тело парня.

«Это была страшная съемка, опасная для жизни. Дублер нашего героя был помещен в огромную сетку – цепок, где находилось около пяти тонн шпротов. Потом все это развязывалось, рыба разворачивалась, — рассказывает Александр Кириенко. — В съемках принимали участие настоящие рыбаки. Наша администрация договорилась с Рыбзаводом, который занимается выловом и консервированием. И мы полдня месили эти шпроты и пахли потом рыбой, как одесские коты».

В общем, приключений на съемочной площадке хватало. А в одном из эпизодов в порту даже были устроены настоящие гонки, в которых участвовал и Павел Прилучный.

По словам Александра Кириенко, погода тоже доставила немало хлопот съемочной группе. Так, можно было проснуться и увидеть снег по щиколотку, который неожиданно мог растаять, и тут же наступала весна.

«У моря тоже было холодно. И наши ребята в несезонных костюмах очень сильно мерзли», — рассказывает Александр Кириенко.

Мария Миронова: «Калининград – очень атмосферный город»

Но Калининград, где проходили съемки, несомненно, также стал героем сериала «Преступление». И актеры не устают петь дифирамбы этому городу.

«Во-первых, Калининград – это настоящий киногород, по моему мнению. Потому что здесь действительно просто потрясающая натура в любое время года. Тут вроде бы и Россия, вроде бы и Европа, очень чистенько, можно найти потрясающие дома разных цветов. Старинные немецкие постройки, и вдруг рядом стоит какой-то достаточно современный дом. Но в то же время прослеживается единый стиль. Сложно сделать мыльную оперу, грубо говоря, в таком городе – собственно, это раз, и, во-вторых, у нас замечательные, что на первом, что на втором сезоне, операторы, которые очень понимают и любят свое дело, они просто не позволят снять плохо. За что им большое спасибо», — рассказывает Павел Прилучный.

«Калининград, безусловно, — очень атмосферный город, — рассказывает Мария Миронова. — Причем он очень сильно меняется. Вот я в первый день прилетела, и была такая пурга и метель. У меня возникало ощущение, что я нахожусь где-то на Крайнем Севере. Город стал таким колким, неуютным, а потом вышло солнце, и наступила какая-то такая благодать».

Увидеть приключения героев на фоне завораживающих калининградских пейзажей вы сможете, включив канал «Россия» уже 22 марта, в 21:20.

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