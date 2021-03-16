Дарья Мороз и Павел Прилучный вернутся на экран, чтобы раскрыть новое «Преступление»

С 22 марта на канале «Россия 1» стартует новый сезон захватывающего детективного сериала «Преступление» с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным в главных ролях. В новых эпизодах к ним присоединятся Мария Миронова, Виталий Кищенко и Артем Ткаченко.

По сюжету, в городе происходят два преступления: рыболовецкий траулер вылавливает тело молодого человека, и одновременно пропадает дочь бывшего криминального авторитета. Следователь, сыгранная Дарьей Мороз, считает, что оба происшествия как-то связаны, но дело оказывается очень запутанным. Женщина понимает, что не обойдется без помощи талантливого коллеги в исполнении Павла Прилучного, но как быть, если двое сыщиков находятся в ссоре…

«Это важная для меня роль, очень сложная, и одна из тех, которые, наверное, остаются в памяти артиста надолго. Такая роль, которая заставляет работать «нутром», какими-то сложными внутренними переходами. Она раскачивает изнутри», — поделилась Дарья Мороз. «Думаю, зрители, которые полюбили первый сезон за атмосферу и неожиданные повороты сюжета, не будут разочарованы. Во втором сезоне загадок будет еще больше, и будет, чем заняться!» — добавил Павел Прилучный. «Это очень интересная детективная история с абсолютно разноплановыми характерами и событиями, где люди перерождаются, изменяются. Мне бы очень хотелось, чтобы зритель увидел историю успешных, уверенных в себе людей, у которых в один миг уходит земля из-под ног и случившееся заставляет их переосмыслить многие вещи», — говорит Мария Миронова.

Добавим, что съемки проходили в Калининграде, и город задал создателям сериала определенное настроение. Его мрачновато-серый антураж в стиле современного нуара отлично подошел для детективной истории с запутанным сюжетом.

Не пропустите новый сезон сериала «Преступление» — с 22 марта в 21:20 на канале «Россия 1».

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