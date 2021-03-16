Необычные образы полицейских в российских сериалах: от красавцев мажоров до реальных прототипов

Мелкие хулиганства, драки, кражи и их последствия — все это рутина для сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Но есть среди них тот, кому не все равно на хаос, царящий на районе. Хороший полицейский Паша (Максим Костромыкин) изо всех сил старается спасти запутавшихся подростков от тюрьмы.

В преддверии премьеры нового проекта о работе сотрудников правоохранительных органов, журналисты Teleprogramma.pro вспоминают самые яркие образы полицейских в российских сериалах.

«Полицейский с Рублевки»

Открывает список популярный сериал от создателей «Аль-капотни», но в комедийном жанре — «Полицейский с Рублевки». Главный герой Гриша Измайлов — полицейский, работающий в отделе уголовного розыска в Барвихе.

Несмотря на элитный статус, в поселке хватает проблем с криминалом. Молодой сотрудник органов правопорядка призван защищать закон на подведомственной ему территории, кроме того, он молод, красив и богат, а еще — до безобразия азартен и циничен.

Характеристика героя: Измайлов — не лучший пример идеального полицейского: он часто превышает должностные полномочия и регулярно издевался над своим начальником Владимиром Яковлевым. Но может за это мы его и любим?

«Ментовские войны»

Честный и неподкупный майор милиции Роман Шилов становится временно исполняющим обязанности начальника отдела по раскрытию убийств. После этого жизнь героя круто меняется. Роман и представить себе не мог, что след по делу, которым он будет заниматься, приведет его на самую верхушку правоохранительной структуры города.

Самые влиятельные преступные группировки города жаждут его крови. Более того, бандитам покровительствует кто-то из коллег Шилова. Но, несмотря на это, принципиальный майор упорно продолжает расследование.

Характеристика героя: Шилов — воплощение настоящей мужественности. Такие, как он, определенно нравятся женщинам, и именно таких уважают другие мужчины.

«Мажор»

Главный герой сериала, Игорь Соколовский — молодой прожигатель жизни: симпатичный, богатый, азартный, но совершенно безответственный. Поэтому после ночной пьяной драки с полицейскими отец лишает Игоря средств и отправляет на работу в тот самый отдел полиции, с оперативниками которого он подрался.

В результате Игорь находит свое призвание и со временем становится незаменимым сотрудником отдела, параллельно проводя собственное расследование по делу об убийстве матери.

Характеристика героя: Соколовский — мажор, который стал «своим» среди чужих, и чужим среди «своих».

«Глухарь»

Еще один успешный проект от создателей «Аль-капотни». Капитан Сергей Глухарев служит следователем в ОВД «Пятницкий» и дружит с сотрудником ДПС Денисом Антошиным. Парни живут обычной жизнью и подвержены некоторым порокам, но, тем не менее, работу свою знают отлично и стараются выполнять ее хорошо.

По признанию сценариста сериала Ильи Куликова, образы главных героев были списаны с его друзей — реальных следователя и сотрудника ДПС. Может именно поэтому сериал так полюбился зрителям и завоевал множество наград?

Характеристика героев: Маленькая зарплата, бытовые проблемы, отсутствие времени на личную жизнь и полноценный отдых компенсируются наличием стойкого оптимизма и оригинального чувства юмора Глухарева и Антошина.

«Ищейка»

Подполковника полиции Александру Кушнир переводят из Москвы на должность начальника уголовного розыска в небольшой южный город. Коллеги Кушнир — мужчины — принимают ее появление «в штыки» и называют ее «ищейкой» за то, что она обладает нестандартным логическим мышлением.

Несмотря на внешнюю рассеянность и очевидную зависимость от сладкого, Кушнир быстро повышает раскрываемость отдела и становится всеобщей любимицей мужского коллектива.

Характеристика героя: В числе особых навыков Кушнир — способность к перевоплощению, неиссякаемое женское обаяние и умение быстро «ликвидировать» торты и другие сладости.

«Аль-капотня»

Главный герой сериала Паша Кирсанов — руководитель отдела по делам несовершеннолетних. Он в свое время сам побывал «вне закона», и теперь искренне старается помочь подросткам сделать правильный выбор. На его пути встают и местный криминальный авторитет, орудующий руками детей, и безынициативные коллеги. Тем не менее, Кирсанов продолжает помогать всем и борется с несправедливостью, царящей в его районе.

Характеристика героя: Кирсанов — простой парень «с района», который вырос и захотел бороться с преступностью. Однажды в него поверили — теперь он верит в тех, кого бросили, в тех, кто никому не нужен.

Смотрите сериал «Аль-капотня» на телеканале «Пятница!» с понедельника по четверг в 22:00

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