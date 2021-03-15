Юрий Стоянов посоветовал забыть предыдущий опыт кинокартин о вампирах

Исполнитель ролей в телевизионной юмористической программе «Городок» Юрий Стоянов посчитал, что зритель обязан посмотреть новый фильм о мифических существах «Вампиры средней полосы» с нуля. Об этом знаменитость рассказал на премьере киносериала.

К такому выводу Народный артист пришел после того, как убедился в существовании многочисленных стереотипов о кровососущих тварях, которые именуются в художественных произведениях вампирами. По словам Стоянова, нельзя судить книгу по обложке. Более того, Юрий Николаевич рекомендовал напрочь забыть бэкграунд, связанный с мифами о вампирах. Актер уверен, посмотревший сериал от начала до конца изменит свое представление о российском фэнтези и сказочных существах.

Напомним, сериал о вампирах выйдет на видеосервисе Start в четверг, 18 марта. В этот день можно будет увидеть два первых эпизода картины. Всего их ожидается восемь. Все они будут длиться по 48 минут. Помимо Юрия Стоянова в съемках фильма приняли участие Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев.

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