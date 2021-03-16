Носила 80 нарядов и стояла под холодной водой: как Пересильд снималась в сериале про Гурченко

30 марта исполняется ровно десять лет со дня ухода Людмилы Гурченко из жизни. Сейчас на телеканале «Мир» показывают сериал, посвященный зигзагам судьбы легендарной актрисы, снятый в 2015 году. Главную роль в фильме играет актриса Юлия Пересильд, о которой сейчас много спорят в связи с выходом на экраны картины «Угрюм-река» на Первом канале.

В свое время сериал «Людмила Гурченко» тоже вызывал множество дискуссий вокруг личности исполнительницы главной роли. Сама же Юлия Пересильд, отвечая на вопросы об образе актрисы, говорила, что ее распнут за эту роль. Время же показало обратное…

Людмилу Гурченко искали очень долго

Режиссер сериала Сергей Алдонин вспоминал, что в свое время предложил Людмиле Гурченко сыграть Гертруду в своем спектакле «Гамлет». Они начали разбирать роль, общаться, а потом подружились. Однажды в разговоре Алдонин обронил фразу, что хотел бы снять об актрисе фильм.

«Это было бы хорошо», — ответила она. Таким образом Людмила Марковна дала согласие на создание сериала, но, к сожалению, не успела увидеть его…

По словам Алдонина, исполнительницу главной роли искали очень долго. Поначалу режиссер считал, что в российском кинематографе нет актрис, которые могли бы приблизиться к масштабу личности Гурченко. Он думал, что за эту роль в идеале могли бы взяться голливудские актрисы уровня Эммы Томпсон.

Но однажды по счастливой случайности увидел театральную афишу с изображением Юлии Пересильд. И сразу понял, что нашел свою Люсю. Именно так во время съемок Юлия называла актрису, не любившую обращений по имени-отчеству.

Почему Юлия Пересильд не хотела играть Людмилу Гурченко

К слову, Пересильд долго не соглашалась на роль Гурченко, мотивируя это тем, что современные байопики будто бы пытаются реинкарнировать личности великих людей. Сама же актриса признавалась, что не хотела бы идти по этому пути. Также Юлия объясняла свои сомнения тем, что еще живы люди, хорошо знавшие легенду нашего кинематографа. И ей не хотелось бы обманывать их ожидания.

Но по мере знакомства с личностью Гурченко по ее книгам, ролям и интервью Юлия изменила свое решение. Тогда в своих интервью Пересильд отмечала, что последние год масштаб личности Людмилы был уничтожен желтой прессой. Но актриса хотела бы рассказать, как все было на самом деле. Как Людмила Гурченко всю жизнь положила на алтарь профессии, а каждый кадр порой давался с большим трудом. Ведь, например, в фильме «Мама» актриса снималась с тяжелейшим переломом, но не позволяла себе жаловаться на трудности. Не могла иначе…

Да и сама Пересильд столкнулась со множеством сложностей при работе над образом. Например, по сюжету сериала во время съемок клипа на песню «Эх, Андрюша» на Пересильд лилась вода из двух брандспойтов (устройство, которое позволяет формировать струю воды при тушении пожара – прим. ред.).

Да и вообще готовиться к этой роли Юлия Пересильд начала практически за полгода до съемок. А с началом съемочного процесса, в перерывах между сценами, повторяла мимику и жесты кинодивы. Иногда сходство было настолько колоссальным, что, казалось, сама Людмила Гурченко вернулась из прошлого…

Процесс создания сериала контролировал последний муж актрисы Сергей Сенин. Например, он рассказывал, что первый вариант сценария ему категорически не понравился из-за обилия биографических неточностей. А вот второй вариант, присланный Сенину через полгода, пришелся ему по душе. Фильм затрагивал этапы биографии Гурченко от рождения до 80-х годов.

Вдовец Гурченко одобрил и кандидатуру Юлии Пересильд. Впоследствии он пригласил Юлию принять участие в его творческом вечере, посвященном юбилею звезды кинематографа.

В сериале, конечно, фигурировали и другие мужья актрисы: Василий Ордынский, Борис Андроникашвили, Александр Фадеев. А вот Иосифа Кобзона сценаристы переименовали в Вадима Орлова, поскольку от него не удалось получить никакого ответа на вопрос, можно ли использовать в сериале его настоящее имя.

80 нарядов для Людмилы Гурченко

Большую работу проделали художники, гримеры и костюмеры. Так, специально для фильма создавались копии костюмов актрис. Всего Пересильд примеряла 80 нарядов знаменитой актрисы, 20 из которых были сшиты специально для Юлии.

В подготовке к съемкам приняла участие личная закройщица Людмилы Марковны Надежда Генриховна, которая прекрасно знала, как с помощью нарядов подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры актрисы. Сама же кинодива отдавала предпочтение манжетам, воротничкам и силуэту new look.

Как песни Людмилы Гурченко получили новую жизнь…

Песни Гурченко Пересильд тоже исполняла сама, однако не копируя манеру исполнения своей героини, а привнося в композиции свое видение и отношение. В процессе создания сериала многие произведения получили новое звучание благодаря современной аранжировке. А знаменитая песня «Пять минут» вообще стала напоминать лирическую балладу и была посвящена отцу Людмилы, который души в ней не чаял.

Магия Людмилы Гурченко

Конечно, как это обычно бывает, сам сериал и работа Юлии Пересильд в нем подверглись резкой критике. Так, свое неодобрение выражали Наталья Белохвостикова, Стас Садальский, Ирина Скобцева. Они отмечали, что секрет Людмилы Гурченко заключался в магии и тайне, которую было невозможно разгадать.

Актриса была элегантна, ранима, но в то же время дарила окружающим невероятный фейерверк эмоций. Неудивительно, что ее так обожали мужчины. Например, эпатажный режиссер Роман Виктюк признавался, что был влюблен в кинодиву – впоследствии они подружились.

Сам же Сергей Сенин рассказывал, что долгое время был молчаливым поклонником актрисы, ее тенью, но однажды она все-таки ответила ему взаимностью. Но даже он, находясь рядом с Людмилой Гурченко долгие годы, наверное, не смог разгадать ее феномен.

Смогла ли это сделать Юлия Пересильд? Это спорный вопрос. Но, перефразируя знаменитую реплику индейца из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, она хотя бы попыталась… Сейчас роль Людмилы Гурченко называют одной из лучших в фильмографии Юлии Пересильд.

Сериал «Людмила Гурченко», ранее выпущенный каналом Россия, идет на телеканале «Мир».

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