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Чем сериал «Последний аксель» похож на реальную биографию Алины Загитовой

Елена Подкаминская исполнит роль тренера молодой спортсменки.

Чем сериал «Последний аксель» похож на реальную биографию Алины Загитовой
Фото: Илья Галпстанг

Чемпионка Катя

Интерес к фигурному катанию в России находится в пиковой фазе. Все больше и больше людей следят за этим специфическим, но красивым видом спорта. На Первом канале с успехом транслируется шоу «Ледниковый период», собственный Кубок по фигурному катанию и даже официальные соревнования — первенство России.

В кино показывают приключенческий фильм «Серебряные коньки» и две части мелодрамы «Лед». А на ледовые шоу с участием прославленных российских (и не только) фигуристов зрители готовы покупать билеты даже за большие деньги.

Фото: Илья Галпстанг

Продюсеры сериалов наконец смекнули, что пора брать тему в разработку. В сериале «Последний аксель», который планируется выпустить в этом году на онлайн-платформе Megogo, решили показать обратную сторону работы фигурного цеха. И дать своеобразный ответ Голливуду, где в 2017 году вышла биографическая спортивная драма «Тоня против всех», в которой Марго Робби сыграла именитую и скандальную американскую фигуристку-одиночницу Тоню Хардинг.

В центре сюжета нашего сериала, который снимает режиссер Анарио Мамедов, тоже история преодоления. Сбежавшая в Москву от отца-тирана (Михаил Трухин) фигуристка Катя (Ангелина Загребина) попадает на лед к жесткому и требовательному тренеру (Елена Подкаминская), которая выбивает из нее душу, но приводит к крупным победам.

Узнаю вас в гриме

Сюжет выглядит как стандартная история почти любой чемпионки. Обычно авторы отстраняются от какой-либо конкретики: мол, перед зрителем собирательный образ, все совпадения случайны. Но стоит взглянуть на первые кадры сериала, как становится очевидно: едва ли продюсерам «Последнего акселя» удастся избежать сравнений с реальными персонажами из мира российской фигурки. Очень уж напрашиваются аналогии.

Посмотрев сериал, Алина Загитова (слева), возможно, узнает себя в героине Ангелины Загребиной. Фото: globallookpress

Так, студентка Щепки Ангелина Загребина в гриме сильно напоминает Алину Загитову — и формой лица, и глазами, и прической, и даже возраст очень близкий. Обратите внимание — даже инициалы у девушек совпадают! А звезда «Кухни» Елена Подкаминская, играющая ту самую жесткую наставницу, похожа на Этери Тутберидзе — именитого тренера и Алины Загитовой, и Евгении Медведевой, и многих других чемпионок.

Этери Тутберидзе — жесткая и требовательная наставница. Именно такую и играет Елена Подкаминская (справа). Фото: РИА Новости

Если полистать биографию Алины, то именно ее (а не москвички Медведевой, к примеру) история напоминает путь фигуристки Кати из «Последнего акселя». Загитова приехала из глубинки (Альметьевск) в Москву, стала тренироваться у крутого тренера (Тутберидзе), а после начала выигрывать все подряд, в том числе и Олимпиаду-2018.

Интересно, что при этом именно Евгения Медведева, дважды серебряный призер Олимпиад и «заклятая» коллега Алины Загитовой, проигравшая ей олимпийское «золото» Пхенчхана-2018, появится в сериале в небольшой роли. А еще выступит консультантом сценаристов вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

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