«В ее глазах»: почему новый британский сериал бьет рекорды по просмотрам

Фильм вышел на Netflix в феврале. Это минисериал - всего 6 серий в сезоне.

В феврале на видеоплатформе Netflix вышел новый британский сериал «В ее глазах». Актеры не очень известные — Ив Хьюсон, Том Бейтман, Роберт Арамайо, Тайлер Хоуитт, Симона Браун и другие. Однако, судя по отзывам в Сети, зрители им восторгаются. Поэтому не рассказать о фильме мы, конечно, не можем.

Это психологический триллер с элементами мистики. И этот как раз тот случай, когда фантастика не мешает картине, а, наоборот, дополняет ее, украшает.

Сняли сериал по книге известной английской писательницы Сары Пинборо. Она, кстати, помогала киношникам работать над сценарием.

Главная героиня сериала – Лизи, которая болезненно развелась с мужем и осталась одна с сыном. Подруга каким-то чудом вытаскивает ее отдохнуть в бар, но сама не приходит. В итоге Лизи знакомится с молодым человеком, который ей нравится с первого взгляда.

Однако события начинают развиваться совсем не так, как в любовных романах. После первого поцелуя мужчина бесследно исчезает. Расстроенная Лизи возвращается домой. А утром узнает неожиданные новости в отношении вчерашнего незнакомца.

Дальше мы рассказывать не будем, все увидите сами. Но концовка сериала – неожиданная! Яркая картинка, интригующий сюжет, неплохая игра актеров приковывают внимание зрителя на все шесть серий. Рейтинг на «Кинопоиске» всего за пару недель — 7.2.

И вот что про сериал пишут пользователи Сети:

Tatagalushko: «Это уже второй сериал после «Бриджертонов», который сначала посчитали скучным, но в итоге он оказался очень хорош. Триллер умело маскируется под типичную мелодраму, но нет, это не она. Концовка просто шедевральна!»

Lilianniv: «История, которая завязалась в первой серии продолжает развиваться, но изначально все выглядит как очередная картина о мужской неверности. Даже немного разочаровывает. Но, сохраняя интригу, верно будет заметить, что развязка себя оправдывает полностью! Это как раз тот случай, когда сериал можно по праву отнести к категории фильмов с «неожиданным концом».

Без недовольных, конечно, не обошлось. Мы собрали несколько отзывов с конструктивной критикой:

Egorche23: «Не всегда ясно, что хотели сказать авторы: зачастую сексуальные сцены более комичны, чем возбуждающие, а сцены сновидений вообще представлены вне правильного контекста».

shakirova.aida: «К сожалению, «В ее глазах» слишком заинтересован в шок-эффекте как таковом, а не в том, чтобы соединить части повествования воедино. По большому счету, это выглядит так, будто всем участникам проекта просто наскучило сниматься в чем-то обыденном, так что они решили кардинально поменять сюжетную политику».

Судя по отзывам, сериал получился действительно ярким и интересным, поэтому мы можем его порекомендовать для всех любителей европейских картин.

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