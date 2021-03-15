Звезда «Механики любви» Константин Соловьев о закулисных тайнах: «После команды «мотор» у нас вспыхивала ненависть»

В марте на телеканале Dомашний продолжается линейка премьер «Лав Сторис» - по будням в 19.00. 15 марта зрители смогут посмотреть необычную мелодраму «Механика любви», главные роль в которой сыграли Наталья Терехова и Константин Соловьев.

Их герои – супружеская пара, брак которой дал трещину. Муж ушел к любовнице, а жену оставил без средств. И пришлось ей пойти в автосервис механиком. Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Константином Соловьевым о съемках и любви.

— Как ваш герой оказался в такой щекотливой ситуации – между двух женщин?

— Знаете, это довольно часто встречающаяся и жизненная ситуация. Бывает, мужчине надоела семейная жизнь, он перестает ценить жену и все, что у него есть. И тут появляется красавица, которая дает ему эфемерное ощущение остроты жизни. Тогда он решает, что эта другая женщина, это ощущение важнее, чем семья. Глупо с его стороны так поступать, но так поступают многие.

— Съемки приходили в Ярославле. Вам понравился город?

— Люблю Ярославль, и часто бываю здесь на съемках. И город отвечает мне взаимностью. Я здесь могу ходить, что называется, с закрытыми глазами. Когда проект заканчивается, жду новый, чтобы вернуться сюда. Набережную очень люблю. Церкви впечатляют, многие отреставрированы, и можно в них любоваться старинными иконами и росписью. Театр Волкова знаменитый люблю. Вокруг него гулять, посещать сам театр. Люди приятные здесь. Постоянно подходят, здороваются, просят фото на память, но тактично и ненавязчиво. Надеюсь, что этим летом побываю здесь снова на съемках.

— Перед съемками в этом проекте как раз был локудан. Как после пандемии прошло возвращение к работе?

— Прекрасно! Сидеть дома на карантине, никуда не ходить, людей не видеть, мне было очень тяжело. А потом сразу съемки – люди, жизнь кипит. Все счастливы. Мы, актеры, да и вся съемочная группа, по-моему, никогда с таким воодушевлением не работали, как после этого карантина (смеется).

— Приходилось соблюдать меры безопасности?

— Мы старались. Маски носили, антисептиком руки обрабатывали. Но с актрисами сложно соблюдать дистанцию, потому что наш фильм все-таки о любви (улыбается). Как вы понимаете, сложно соблюдать дистанцию в романтических сценах. Не будем же мы посылать друг другу лишь воздушные поцелуи? (смеется). Но мы все были здоровы, анализы сдавали, так что на съемках никто не заболел.

— Как вам работалось с Натальей Тереховой?

— Мы работаем уже вместе уже второй проект. Когда-то мы играли мужа и жену в проекте «Ключи от счастья». Там я тоже был плохим мужем – бил ее, не извинялся. Здесь я ее не бью и извиняюсь (смеется). Там мой герой был настолько плох, что хуже некуда.

Здесь все-таки мой герой человеческий облик сохраняет. Здесь ситуация полегче. Она плачет, я ее выгоняю, но потом происходит переоценка ценностей, герой извиняется и в итоге оказывается не плохим человеком. С Наташей у нас все хорошо, мы друг друга знаем, потому и работать просто. Сцены тяжелые, и чтобы снять напряжение, мы постоянно старались шутить.

У нас вспыхивала в глазах ненависть после команды «мотор», а после команды «стоп, снято», мы начинали шутить, прикалываться, даже танцевать. Наташ – солнечный человек, с ней невозможно какие-то отрицательные эмоции испытывать.

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