«Жизнь других» во Франции: необычный цирк, еда и уроки нравственности в школах
Жанна Бадоева
Звездный гость
РазГРОМный обзор: кому из знаменитостей пора сменить прическу
Видео

Звезда «Механики любви» Константин Соловьев о закулисных тайнах: «После команды «мотор» у нас вспыхивала ненависть»

В марте на телеканале Dомашний продолжается линейка премьер «Лав Сторис» - по будням в 19.00. 15 марта зрители смогут посмотреть необычную мелодраму «Механика любви», главные роль в которой сыграли Наталья Терехова и Константин Соловьев.

Звезда «Механики любви» Константин Соловьев о закулисных тайнах: «После команды «мотор» у нас вспыхивала ненависть»

Их герои – супружеская пара, брак которой дал трещину. Муж ушел к любовнице, а жену оставил без средств. И пришлось ей пойти в автосервис механиком. Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Константином Соловьевым о съемках и любви.

— Как ваш герой оказался в такой щекотливой ситуации – между двух женщин?

— Знаете, это довольно часто встречающаяся и жизненная ситуация. Бывает, мужчине надоела семейная жизнь, он перестает ценить жену и все, что у него есть. И тут появляется красавица, которая дает ему эфемерное ощущение остроты жизни. Тогда он решает, что эта другая женщина, это ощущение важнее, чем семья. Глупо с его стороны так поступать, но так поступают многие.

Кадр из сериала «Механика любви». Фото
Кадр из сериала «Механика любви». Фото: Dомашний

— Съемки приходили в Ярославле. Вам понравился город?

— Люблю Ярославль, и часто бываю здесь на съемках. И город отвечает мне взаимностью. Я здесь могу ходить, что называется, с закрытыми глазами. Когда проект заканчивается, жду новый, чтобы вернуться сюда. Набережную очень люблю. Церкви впечатляют, многие отреставрированы, и можно в них любоваться старинными иконами и росписью. Театр Волкова знаменитый люблю. Вокруг него гулять, посещать сам театр. Люди приятные здесь.  Постоянно подходят, здороваются, просят фото на память, но тактично и ненавязчиво. Надеюсь, что этим летом побываю здесь снова на съемках.

— Перед съемками в этом проекте как раз был локудан. Как после пандемии прошло возвращение к работе?

— Прекрасно! Сидеть дома  на карантине, никуда не ходить, людей не видеть, мне было очень тяжело. А потом сразу съемки – люди, жизнь кипит. Все счастливы. Мы, актеры, да и вся съемочная группа, по-моему, никогда с таким воодушевлением не работали, как после этого карантина (смеется).

— Приходилось соблюдать меры безопасности?

— Мы старались. Маски носили, антисептиком руки обрабатывали. Но с актрисами сложно соблюдать дистанцию, потому что наш фильм все-таки о любви (улыбается). Как вы понимаете, сложно соблюдать дистанцию в романтических сценах. Не будем же мы посылать друг другу лишь воздушные поцелуи? (смеется). Но мы все были здоровы, анализы сдавали, так что на съемках никто не заболел.

Кадр из сериала «Механика любви». Фото
Кадр из сериала «Механика любви». Фото: Dомашний

— Как вам работалось с Натальей Тереховой?

— Мы работаем уже вместе уже второй проект. Когда-то мы играли мужа и жену в проекте «Ключи от счастья». Там я тоже был плохим мужем – бил ее, не извинялся. Здесь я ее не бью и извиняюсь (смеется). Там мой герой был настолько плох, что хуже некуда.

Здесь все-таки мой герой человеческий облик сохраняет. Здесь ситуация полегче. Она плачет, я ее выгоняю, но потом происходит переоценка ценностей, герой извиняется и в итоге оказывается не плохим человеком. С Наташей у нас все хорошо, мы друг друга знаем, потому и работать просто. Сцены тяжелые, и чтобы снять напряжение, мы постоянно старались шутить.

У нас вспыхивала в глазах ненависть после команды «мотор», а после команды «стоп, снято», мы начинали шутить, прикалываться, даже танцевать. Наташ – солнечный человек, с ней невозможно какие-то отрицательные эмоции испытывать.

Смотрите также:

Тэги

«Механика любви»Канал «Домашний»Константин СоловьевТелеканал «Домашний»