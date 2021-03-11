В приквеле «Игры престолов» не будет бессмысленного насилия над женщинами

В грядущем сериале «Дом дракона», который станет приквелом «Игры престолов», не будет «вопиющих сцен насилия над женщинами». Это зрителям пообещала 27-летняя британская актриса Оливия Кук, заявленная в актерском составе.

«Мне было бы неудобно быть частью чего-то, что имеет просто вопиющее изображение насилия по отношению к женщинам без какой-либо причины, просто потому, что это дразнит и привлекает зрителей, — цитирует девушку The Telegraph. — Мне посчастливилось прочитать сценарий ранее, и он сильно отличается от первых нескольких сезонов («Игры престолов». — Прим. авт.). Я не думаю, что они были настолько глупы, чтобы снимать что-то подобное дальше».

Напомним, многие фанаты «Игры престолов» требовали убрать сцены насилия еще во время трансляции сериала, и киношники пошли им навстречу. Но нагота и жестокие убийства, показанные в картине, к тому моменту уже успели стать ее визитной карточкой.

Новый сериал расскажет о том, как династия Таргариенов завоевала Вестерос. Это будет экранизация книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Съемки должны начаться в 2021 году, а премьера картины запланирована на 2022-й.

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