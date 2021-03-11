Кевин снова в деле: Маколея Калкина запечатлели на съемочной площадке популярного сериала

Все мы помним Маколея Калкина, который исполнил свою звездную роль мальчика Кевина в фильмах «Один дома», а после этого стал не нужен американской киноиндустрии. В начале 90-х паренек снялся в нескольких заметных фильмах, а потом надолго пропал с экранов. С 2000 года у него еле-еле наберется с десяток ролей, да и то в малозаметных проектах. Даже в перезапуске «Один дома» для артиста не нашлось места.

Но в 2021 году Калкин, которому уже 40 лет, вернется в большую игру. Сейчас он снимается в десятом сезоне популярного сериала «Американская история ужасов». 10 марта режиссер картины Райан Мерфи опубликовал в Instagram фото со съемок, на котором Маколей запечатлен с актрисой Лесли Гроссман. Звезды стоят на залитом солнцем пляже, но в шубах. Возможно, они будут играть женатую пару.

«Сюда грядет что-то зловещее», — подписал снимок режиссер.

Тема и подзаголовок нового сезона создатели сериала пока не раскрыли. Известно, в нем также снимаются Кэти Бейтс, Эван Питерс, Билли Лурд и другие артисты, появлявшиеся в предыдущих сезонах.

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