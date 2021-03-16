Секреты нового сезона «Мажора»: что случится с героиней Аксеновой и кого сыграет Толкалина

В Москве проходят съемки четвертого сезона сериала «Мажор». У зрителей, следящих за экранной жизнью любимых героев, накопилось много вопросов.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках продолжения проекта продюсерской компании «Среда» для Первого канала, чтобы ответить на некоторые из них.

Как проходят съемки сериала

Съемки одной из серий проходили в крупном торговом центре в Химках. Комната на 11-м этаже оборудована под палату психиатрической клиники. Здесь снимаются сцены с участием Любы Аксеновой, играющей роль Кати. В одном из эпизодов к Кате приходит отец, бизнесмен Аркадий Игнатьев — персонаж Игоря Жижикина, который предлагает ей свою помощь.

С помощью одного только взгляда артисту удается передать свое особое трепетное отношение к приемной дочери, ставшей заложницей трагических обстоятельств.

Затем Любовь Аксенова готовится к следующей важной сцене, когда Екатерина делает укол санитару, тем самым обезоруживая его. Надо сказать, что актриса проговаривает с партнерами по эпизодам каждую деталь: с какой стороны подходить, что говорить, в какую сторону падать. Она не просто исполняет волю режиссера, а тщательно выстраивает партитуру своего образа.

Ближе к девяти часам вечера на площадке появляется улыбающийся Павел Прилучный. Он обменивается короткими репликами с представителями съемочной группы и кажется, что готов уделить внимание каждому, кто причастен к сериалу «Мажор».

Павел снимается в двух сценах. Съемки сцены с Любой Аксеновой проходят уже почти в десять часов вечера – в комнате, которая при помощи светового оборудования наполняется красным светом. Это создает камерную, романтическую и даже чарующую обстановку на площадке. Видно, как герой Игорь Соколовский борется со своим болезненным чувством к Кате.

Немаловажную роль, конечно, здесь играет и его актерский талант. Благодаря этим факторам возникает ощущение, будто действительно переносишься в пространство микромира Игоря Соколовского и его окружения.

Павел Прилучный: «У меня мало друзей»

— Какая сцена была одной из самых сложных для вас?

— Когда меня привезли на следственный эксперимент, чтобы узнать правду об убийстве. А потом снималась погоня за моим персонажем. Но тяжелее всего пришлось, когда при температуре -24 мы снимали сцену на кладбище.

— А что скажете об автомобильных трюках?

— Все сложные трюки делают каскадеры, машины у нас недешевые.

— А какой вы сами водитель?

— Обычный, все зависит от ситуации, настроения и напряженности на дорогах. Когда возникают проблемы на работе и в семье, вполне естественно, что ты ездишь достаточно агрессивно. Но я все-таки стараюсь не нарушать правила.

— Вас, наверное, спрашивают друзья, что же произойдет в четвертом сезоне?

— Жижикин спрашивает (смеется). Но я ему ничего не сообщаю, молчу. Точнее говорю: «Не знаю, читай сценарий сам». Вообще, я мало кому говорю, где снимаюсь, у меня немного друзей в принципе.

Александр Протасов: «Полицейские поблагодарили меня за игру»

Наверняка, зрители помнят, что роль друга Соколовского Евгения Аверьянова — Жеки — в сериале «Мажор» сыграл Александр Обласов. Мы увидим его и в новом сезоне.

«Дружба Игоря и Жеки проверялась годами. Но какие-то обстоятельства вносят коррективы, и между нашими героями возникает недоверие, — говорит Александр. — Они ведут внутреннюю борьбу. Что же касается самого Паши, то он большой профессионал, замечательный человек, прекрасный товарищ. А еще мы играем вместе в одном спектакле».

По словам Александра Обласова, в новых сериях его персонаж уже возглавляет отдел в следственном комитете. Он ответственный работник и примерный семьянин.

«Конечно, во время съемок, которые длятся уже девять лет, мы все проходим этапы взросления, появляется ответственность. Кстати, я сам — такой же ответственный, как и Жека, также ратую за справедливость, что роднит меня с моим персонажем, — признается Александр Обласов. — Читая сценарий, я продолжаю вести линию своего героя: спорю, сомневаюсь, иногда доказываю, что Жека не мог так поступить. Благодаря этому герою начиналась моя сериальная карьера».

— Наверняка, друзья спрашивают вас о судьбах героев сериала…

Спрашивают, конечно. Но я из тех людей, кто не выдает секреты Первого канала. А вообще, многие люди за эти годы прожили эту жизнь вместе с нами. Кто-то очень остро отреагировал на гибель Вики, написав, что больше вообще не будет смотреть этот сериал. Что Вика лучше Кати. В общем, там кипят нешуточные страсти.

— А про вас лично спрашивают?

— Мой же герой больше нравился поколению 45 плюс. Хотя его хорошо знают многие. Однажды в Калининграде я оставил в самолете паспорт. Полицейские нашли его и сказали: «Спасибо, что играешь нас такими, какими мы и должны быть». Кстати, оказывается, что следователи ведут очень много канцелярской работы. И эти штрихи я также добавлял к образу своего персонажа.

Любовь Толкалина: «Мажор» — это русская версия Джеймса Бонда»

В четвертом сезоне в сериале появится новая актриса — Любовь Толкалина.

«Классная команда. Я просто счастлива, что работаю с этими людьми. У нас потрясающий режиссер, с которым не соскучишься, — говорит Любовь Толкалина. Ну и, конечно, мне импонирует Паша с его потрясающей харизмой. Я считаю этот проект русской версией Джеймса Бонда. Я когда-то даже пробовалась на роль девушки Бонда».

Кого играет Любовь Толкалина, зрители увидят в продолжении полюбившегося сериала.

Смотрите также: