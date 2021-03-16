Секреты нового сезона «Мажора»: что случится с героиней Аксеновой и кого сыграет Толкалина
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Секреты нового сезона «Мажора»: что случится с героиней Аксеновой и кого сыграет Толкалина

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках знаменитого проекта Первого канала.

Секреты нового сезона «Мажора»: что случится с героиней Аксеновой и кого сыграет Толкалина
На съемках сериала «Мажор». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

В Москве проходят съемки четвертого сезона сериала «Мажор». У зрителей, следящих за экранной жизнью любимых героев, накопилось много вопросов.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках  продолжения проекта продюсерской компании «Среда» для Первого канала, чтобы ответить на некоторые из них.

Игорь Жижикин и Любовь Аксенова. Фото:
Игорь Жижикин и Любовь Аксенова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Как проходят съемки сериала

Съемки одной из серий проходили в крупном торговом центре в Химках. Комната на 11-м этаже оборудована под палату психиатрической клиники. Здесь снимаются сцены с участием Любы Аксеновой, играющей роль Кати. В одном из эпизодов к Кате приходит отец, бизнесмен Аркадий Игнатьев — персонаж Игоря Жижикина, который предлагает ей свою помощь.

С помощью одного только взгляда артисту удается передать свое особое трепетное отношение к приемной дочери, ставшей заложницей трагических обстоятельств.

Сцена из нового сезона сериала «Мажор». Фото:
Сцена из нового сезона сериала «Мажор». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Затем Любовь Аксенова готовится к следующей важной сцене, когда Екатерина делает укол санитару, тем самым обезоруживая его. Надо сказать, что актриса проговаривает с партнерами по эпизодам каждую деталь: с какой стороны подходить, что говорить, в какую сторону падать. Она не просто исполняет волю режиссера, а тщательно выстраивает партитуру своего образа.

Ближе к девяти часам вечера на площадке появляется улыбающийся Павел Прилучный. Он обменивается короткими репликами с представителями съемочной группы и кажется, что готов уделить внимание каждому, кто причастен к сериалу «Мажор».

Любовь Аксенова и Павел Прилучный. Фото:
Любовь Аксенова и Павел Прилучный. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Павел снимается в двух сценах. Съемки  сцены с Любой Аксеновой проходят уже почти в десять часов вечера – в комнате, которая при помощи светового оборудования наполняется красным светом. Это создает камерную, романтическую и даже чарующую обстановку на площадке. Видно, как герой  Игорь Соколовский борется со своим болезненным чувством к Кате.

Немаловажную роль, конечно, здесь играет и его актерский талант. Благодаря этим факторам возникает ощущение, будто действительно переносишься в пространство микромира Игоря Соколовского и его окружения.

Павел Прилучный: «У меня мало друзей»

— Какая сцена была одной из самых сложных для вас?    

— Когда меня привезли на следственный эксперимент, чтобы узнать правду об убийстве. А потом снималась погоня за моим персонажем. Но тяжелее всего пришлось, когда при температуре -24 мы снимали сцену на кладбище.

— А что скажете об автомобильных трюках?

— Все сложные трюки делают каскадеры, машины у нас недешевые.

Любовь Аксенова и Павел Прилучный. Фото:
Любовь Аксенова и Павел Прилучный. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

— А какой вы сами водитель?

— Обычный, все зависит от ситуации, настроения и напряженности на дорогах. Когда возникают проблемы на работе и в семье, вполне естественно, что ты ездишь достаточно агрессивно. Но я все-таки стараюсь не нарушать правила.

— Вас, наверное, спрашивают друзья, что же произойдет в четвертом сезоне?

— Жижикин спрашивает (смеется). Но я ему ничего не сообщаю, молчу. Точнее говорю: «Не знаю, читай сценарий сам». Вообще, я мало кому говорю, где снимаюсь, у меня немного друзей в принципе.

Сцена из нового сезона сериала «Мажор». Фото:
Сцена из нового сезона сериала «Мажор». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Александр Протасов: «Полицейские поблагодарили меня за игру» 

Наверняка, зрители помнят, что роль друга Соколовского Евгения Аверьянова — Жеки — в сериале «Мажор» сыграл Александр Обласов. Мы увидим его и в новом сезоне.

«Дружба Игоря и Жеки проверялась годами. Но какие-то обстоятельства вносят коррективы, и между нашими героями возникает недоверие, — говорит Александр. — Они ведут внутреннюю борьбу.

Что же касается самого Паши, то он большой профессионал, замечательный человек, прекрасный товарищ. А еще мы играем вместе в одном спектакле».

По словам Александра Обласова, в новых сериях его персонаж уже возглавляет отдел в следственном комитете. Он ответственный работник и примерный семьянин.

«Конечно, во время съемок, которые длятся уже девять лет, мы все проходим этапы   взросления, появляется ответственность. Кстати, я сам — такой же ответственный, как и Жека, также ратую за справедливость, что роднит меня с моим персонажем, — признается Александр Обласов. — Читая сценарий, я продолжаю вести линию своего героя: спорю, сомневаюсь, иногда доказываю, что Жека не мог так поступить. Благодаря этому герою начиналась моя сериальная карьера».

— Наверняка, друзья спрашивают вас о судьбах героев сериала…

Спрашивают, конечно. Но я из тех людей, кто не выдает секреты Первого канала. А вообще, многие люди за эти годы прожили эту жизнь вместе с нами. Кто-то очень остро отреагировал на гибель Вики, написав, что больше вообще не будет смотреть этот сериал. Что Вика лучше Кати. В общем, там кипят нешуточные страсти.

— А про вас лично спрашивают?

— Мой же герой больше нравился поколению 45 плюс. Хотя его хорошо знают многие. Однажды в Калининграде я оставил в самолете паспорт. Полицейские нашли его и сказали: «Спасибо, что играешь нас такими, какими мы и должны быть». Кстати, оказывается, что следователи ведут очень много канцелярской работы. И эти штрихи я также добавлял к образу своего персонажа.

Любовь Толкалина: «Мажор» — это русская версия Джеймса Бонда»

В четвертом сезоне в сериале появится новая актриса — Любовь Толкалина.

«Классная команда. Я просто счастлива, что работаю с этими людьми. У нас потрясающий режиссер, с которым не соскучишься, — говорит Любовь Толкалина.

Ну и, конечно, мне импонирует Паша с его потрясающей харизмой. Я считаю этот проект русской версией Джеймса Бонда. Я когда-то даже пробовалась на роль девушки Бонда».

Кого играет Любовь Толкалина, зрители увидят в продолжении полюбившегося сериала.

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