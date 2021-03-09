Кто поможет трудным подросткам: на канале «Пятница!» стартует сериал «Аль-капотня»

15 марта на канале «Пятница!» стартует новый сериал «Аль-капотня». Это остросоциальная комедия от создателей «Мылодрамы», «Полицейского с Рублевки» и «Глухаря». В главных ролях Максим Костромыкин, Маруся Климова и Сергей Шаталов.

Картина расскажет о добросовестном сотруднике отдела по делам несовершеннолетних, который не просто выполняет свою работу, но еще пытается спасти запутавшихся подростков от тюрьмы. А это не так-то легко, учитывая, что главному герою противостоит местный криминальный авторитет, чей бизнес как раз построен на проблемных детях.

«Главная мысль сериала — бороться до конца, до последнего, за тех, кого бросили, за тех, кто никому не нужен. Ведь не случайно дети, состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних, как правило из неблагополучных семей. Любовь, вера и доверие родителей — самая главная защита в жизни ребенка», — говорит исполнитель главной роли Максим Костромыкин.

«Аль-капотня» наполнена эстетикой нулевых со знакомой большинству зрителей дворовой атмосферой. Это сериал о взрослении и трудном выборе, который формирует характер человека.

Смотрите новый сериал «Аль-капотня» на канале «Пятница!» с 15 марта — с понедельника по четверг — в 22:00.

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