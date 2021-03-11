«Было жутко холодно»: звезда сериала «Суррогатная мать» Анастасия Панина о тайнах закулисья

На телеканале Dомашний премьера 4-серийной мелодрамы «Суррогатная мать», производства «Амедиа Продакшн». Режиссер картины – Юрий Харнас, а главные роли исполняют Анастасия Панина и Владимир Жеребцов, который также является ее мужем и в реальной жизни.

По сюжету ее героиня Лиза не может иметь детей, и тогда ей приходится прибегнуть к услугам суррогатной матери, что вносит разлад между супругами… Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Анастасией о роли и о семье.

— Расскажите о вашей героине Лизе. Что она за человек?

Лиза – цельная женщина. Судьба преподносит ей испытание: она очень хочет ребенка, но не может его иметь в силу некоторых причин. В итоге свое испытание она проходит с достоинством. Путь Лизы — к цели, к созданию полноценной семьи и есть основная сюжетная линия.

Я тоже женщина, и мне близка цель, к которой Лиза стремится. Я играю ее «от себя» — как бы я реагировала в жизни на подобные ситуации. Отчасти легко погрузить себя в такие обстоятельства.

— Чем картина «Суррогатная мать» заинтересует зрителей?

— Мы расскажем очень интересную историю и зритель, надеюсь, не останется равнодушным. И потом, всегда очень интересно следить за семейными перипетиями, за отношениями мужчины и женщины, за тем как они проходят испытания, которые преподносит им жизнь, за тем, как они попадают в «любовный треугольник» и как они справляются с тем, что произошло вмешательство в жизнь двоих со стороны третьего человека.

Тут вообще не оторвешься от экрана. Ну, и, наконец, есть еще одна тема, которую мы затрагиваем — суррогатное материнство. Тема очень непростая. Деликатная. О ней не принято говорить. Я еще не видела фильмов, в которых эта тема была бы затронута. Мы попробовали рассказать об этом. Думаю, фильм зрителям понравится.

— Какая сцена на съемках больше всего запомнилась?

— Драматическая сцена под дождем. Моросило, а я еще и ходила под дождевой установкой. Было жутко холодно, но это сработало на состояние моей героини в кадре. Это было прекрасной находкой режиссера.

Эта сцена как бы подводит итог всего движения героини. Она понимает, что все – она не сможет иметь детей, ей никто не сможет помочь, ей не дают кредит, отказывает мама, отказывают все. Полный крах, впереди темнота, пустота никакой перспективы…

Но это пустота, после которой потихонечку начинается подъем, стремление к финалу фильма. Всегда интересно следить за тем, как герой, который, казалось, не поднимется с колен никогда постепенно преодолевает все испытания.

— Вы – актриса, ваш муж Владимир тоже актер. Будет ли дочка продолжать династию?

— На самом деле Сашуня очень артистичная девчонка. Надо смотреть, что дальше. Если у нее будет получаться, то препятствовать, конечно же, не будем. Пока она просто учится и ходит в секции, но самоцели стать актрисой у нее нет.

— Сложно совмещать кино и театр?

— У меня как-то органично все переплетается и удается совмещать и кино, и театр. Количество спектаклей дает возможность участия в кинопроектах. Естественно, когда в театре выпускается спектакль — а это довольно продолжительный процесс — сниматься физически невозможно. Репетиции проходят каждый день, затем — предвыпускные прогоны и сама премьера… Это занимает от 3 до 6 месяцев.

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