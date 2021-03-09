Юлия Хлынина станет российской императрицей в новом сериале

В Москве стартовали съемки исторического сериала «Елизавета». Его создатели отмечают, что это будет полноценный приквел сериала «Екатерина». Роль молодой императрицы Елизаветы Петровны сыграет 29-летняя актриса Юлия Хлынина.

Напомним, эта историческая личность правила Российской империей 20 лет. Сериал расскажет, что трон стал для девушки проклятием: против своей воли она была втянуты в водоворот дворцовых интриг.

Петра Первого сыграет Александр Балуев. Также в проекте задействованы Алексей Агранович, Виктор Раков, Агриппина Стеклова, Кирилл Чернышенко, Артур Ваха и другие актеры. Режиссер — Иосифов, работавший над «Екатериной».

Известно, что съемки будут проходить в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Премьера картины состоится на телеканале «Россия 1».

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