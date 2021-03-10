Звезда сериала «Первая любовь» Валерия Шкирандо о роли: «Это магия кино! Я шить вообще не умею!»

Teleprogramma.pro актриса рассказала о магии кино, самых сложных сценах и своей любви к цветам.

— Вы играете главную роль в фильме «Первая любовь». Ваша героиня Ирина пережила предательство в молодости, но потом при встрече с человеком, который ее бросил, снова прониклась к нему нежными чувствами. Почему?

— Так часто бывает в жизни, что раз обманутые снова верят в слова обманщиков и пытаются начать все заново. По-моему, это нормальная практика. Частенько люди ошибаются, потому что никто не меняется, и человек, который один раз предал, может предать снова и снова.

Но мы все верим в лучшее в людях и стараемся дать им новый шанс. Так же поступила и моя героиня. Ирина — чувственный нежный человек, который поддался своей нерациональной эмоции, внутреннему порыву. Нормальная женская реакция.

— А как бы поступили на ее месте? Простили предательство или нет?

— Хочется верить, что я бы на ее месте этому порыву не поддалась. Смогла бы ситуацию проанализировать. Но у нас в фильме есть важный нюанс – герой на самом деле не виноват, он ее не предавал. И он Ирине об этом говорит. Тут сложно не поверить.

— Ирина по сюжету – дизайнер, сама шьет наряды. В кадре вы лихо управляетесь со швейной машинкой. А в жизни?

— Нет, в жизни я шить не умею. Но у меня бабушка была профессиональной швеей, следила за модой, и у нее одевался весь город. Была модным дизайнером своего времени (смеется).

При работе над ролью я, конечно же, вспоминала бабушку. Помню, когда была маленькой, она нам с сестрой шила красоту. И во время примерки приходилось стоять на стуле, а она тебя обмеряла со всех сторон, держа во рту шпильки. Мне все время казалось, что она их сейчас проглотит.

Хотя, конечно же, она ничего не глотала, как и каждый профессионал. Эти поведенческие детали я для этой роли почерпнула, конечно, у бабушки. Я в эти моменты, пока она выточки примеряла, очень страдала, потому что мне казалось, что это все идет так долго, хотя и знала, что в результате меня ждет красивое платье.

— Платья, наверное, у вас сильно отличались от всех?

— Ой, мы с ней придумывали замечательные вещи. Единственное, что тогда правда была проблема с тканями, времена тяжелые были, когда мы росли. Зато мы экспериментировали с фасонами. Каждый раз, когда я получала новое готовое платье, кофточку или юбочку, мое счастье было неописуемо.

— А как же вы в кадре так умело шьете и с выкройками управляетесь?

— Это магия кино (смеется). Я шить вообще не умею! Недавно обнаружила, что у меня дома нет нитки с иголкой. Представляете? У меня оторвалась пуговица от одной кофты, и я в ужасе не знала, что с этим делать. Мне эта блузочка была так нужна в тот момент! Я почувствовала собственную никчемность, слабость полную (смеется). Мы, актрисы, оторваны от реальности.

— Второй поклонник Ирины альпинист и скалолаз. Вам для роли приходилось преодолевать скалы?

— Слава Богу, нет. Это совершенно не мое (улыбается).

— Почему мелодрамы не надоедают зрительницам?

— Потому что в них есть элемент сказки, чистой романтики. Жизнь сегодня тяжелая, сложная, надо бороться. Поэтому смотреть что-то тяжелое, депрессивное, драматичное не хочется. Хочется легкое, приятное и про любовь. Про нас, но про светлую и свежую жизнь, какой она может быть. Мелодрамы — это вариант отдыха от суровой реальности.

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