Интересные факты про юмористку Елену Новикову, сыгравшую саму себя в сериале «Я не шучу»

«Когда в двадцать лет я поступала в театральный институт, мне сказали, что у меня длинный нос, маленькая грудь и противный голос. Когда я вышла замуж, мне сказали то же самое, только еще подарили скатерть» — юмор Новиковой может казаться слишком прямолинейным и спекулятивным, но его нельзя упрекнуть в искусственности.

Профессиональная актриса (и режиссер!) спокойно шутит про апах сына-геймера, секс с третьим мужем, неидеальную внешность и возраст. За это ее и любят.

На сервисе «Кинопоиск HD» вышел сериал «Я не шучу», где Новикова, которую зритель помнит по сериалу «Ольга» и проекту Stand Up, сыграла, по сути, саму себя. «Телепрограмма» вспоминает любопытные факты об актрисе.

✔ Везде указано, что актриса родилась в Донецке, но на самом деле — в Мариуполе. В Донецке были первая любовь, первый поцелуй и первый секс (о нем Елена не раз рассказывала в своих монологах). Только после этого Елена переехала в Москву в 1987 году.

✔ У Елены двое детей — старшему Даниилу уже 20 лет. Она родила его от актера сериала «Тайны следствия» Егора Баринова. В 2015 году, когда сын рос, из Королева в Москву они ходили пешком — девять километров, потому что так было удобнее — она на работу, а он в школу.

✔ Дочь Василису актриса родила в 41 год от артиста Ильи Барабанова. «Дети — это не только люди до трех лет с круглой попочкой, как в рекламе, — подчеркивает Новикова. — Это в том числе и Халки, которые заходят в ванную и все там крушат, которые говорят: «Мам, я взял деньги из твоего кошелька, обещаю отдать», и не возвращают!»

✔ Все три мужа Новиковой — актеры. Один из них, третий по счету, муж номинальный. То есть они официально в браке, но живут как соседи: «Каждый на своей половине, как лорды во дворце. Он живет в однушке напротив меня». Супруг, увы, много пил, после чего Елена перестала с ним жить.

✔ Елена при этом признается в том, что регулярно выпивает: «Люблю вискарик. Холодненький, со льдом. Еду с работы и думаю: дома есть бутылочка — как я кайфану!»

✔ В Москве она окончила Школу-студию МХАТ, куда поступала четыре раза, после чего играла в Театре им. Пушкина и даже ставила спектакли в Центре драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина.

✔ В 2017 году Новикова выиграла комедийный проект «Открытый микрофон», но денежный приз тогда еще не был предусмотрен — в качестве бонуса ей дали работу во флагманском шоу ТНТ Stand Up. Но долго там она не задержалась. Сейчас Елена дает сольные концерты, снимается в кино и сериалах.

✔ В стендап-творчестве Новикова практикует технику freewriting: «Встаю с утра и записываю все, что в голове. С 9 до 10 утра пишу. Все, что вижу, то и пишу. Складываю в определенную папку. Потом разным цветом выделяю темы. Затем выбираю тему, которая меня цепляет, и перекладываю в другую папку. Так под определенную тему подбирается набор мыслей».

✔ Пока у актрисы нет квартиры в Москве — есть только небольшое жилье в Королеве. Она мечтает со временем накопить на трешку в Кузьминках. Это место в столице комедиантке нравится больше всего: «Единственный район в Москве, где общаются соседи».

✔ Новикова — единственный кормилец в семье, поэтому денежный вопрос воспринимает чувствительно. «В 2000 году 20 тысяч рублей для меня были невероятной суммой. Сейчас эта граница — 3 миллиона. Заработать столько за проект — очень необычно. Когда я была режиссером и снимала сериалы («Соседи»), гонорар за проект составлял 1,5 миллиона рублей. Такие деньги компенсировали мой неинтерес к проекту».

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