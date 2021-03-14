Сравниваем новую телетрактовку романа «Угрюм-река» с его легендарной советской экранизацией

Если бы HBO захотел снять русскую «Игру престолов», то роман Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» отлично подошел бы: мрачные и темные места, суровые характеры и сформировавшиеся кланы - золотоискатели, работяги, тунгусы, купечество, разбойники, духовенство.

Огромная вселенная персонажей. Драконов, а точнее, леших, водяных и прочую нечисть добавить — и готово. Но пока таких планов в Голливуде нет, зато в России выпустили новую телеверсию произведения, которое уже было экранизировано в СССР в 1968 году. Поскольку новый сериал уже стартовал в эфире, «Телепрограмма» проводит сравнительный анализ героев советского и современного телефильмов.

Петр Громов

Сын разбойника Данилы Громова, потомственный купец. Пьяница и самодур, распущенный человек, который чудом воспитал, как поначалу казалось, хорошего сына. Потеряв разум, влюбляется в молодую Анфису Козыреву (Юлия Пересильд) до беспамятства и бросает жену Марью (Наталья Суркова), с которой прожил всю жизнь. В современной версии — Александр Балуев, в советской — Виктор Чекмарев.

Нина Куприянова

Нину сватают одному герою (Прохору Громову), который на самом деле влюблен в другую (своенравную Анфису). Что делать? Мужчина соглашается. Как только девушка получает управление делами мужа, постепенно превращается в циничную Салтычиху. Софья Эрнст сыграла героиню в новой ленте, Валентина Иванова — в старой.

Прохор Громов

Купец Прохор Громов, сын Петра Громова, отправляется в путешествие по Угрюм-реке и узнает про залежи золота от местных жителей. Так он пускается на охоту за несметными богатствами, по пути меняя совесть на меркантильную цель, промышляя убийствами и ложью. В российской версии — Александр Горбатов, в советской — Георгий Епифанцев.

Илья Сохатых

Бабник и пошляк, приказчик Петра Громова, Илья любит фантазировать и тоже вступает в борьбу за Анфису. Понимая, что там ему ничего не светит, идет на сближение с Марьей Громовой, которую оставил его грозный хозяин. Александр Яценко — в современной версии, Александр Демьяненко — в советской.

Анфиса Козырева

Роковая женщина, из-за которой начинается раскол в семье Громовых. Сирота, ставшая горничной, а потом разбойницей. В родном селе Медведово, где разворачивается сюжет, в нее влюблены и Прохор Громов, и его отец. Собственно, чтобы убрать сына с пути, Петр Громов и отправляет Прохора в опасный сплав по реке, характером напоминающей Анфису. Роковую героиню сыграла Юлия Пересильд, в первой экранизации — неотразимая Людмила Чурсина.

Филька Шкворень

Глава банды разбойников, в которую входили Анфиса с мужем, бывшим унтер-офицером Антипом Дегтяревым (Алексей Кирсанов), долгое время считавшимся погибшим. Именно Шкворень показывает Громову путь к золоту, за что получает место у него на службе. Убийца и уголовник. В новой версии — Виталий Кищенко, в старой — Анатолий Соловьев.

«Угрюм-река», Первый канал, среда — четверг, 21.30

Об Угрюм-реке есть свой фильм и у «Комсомольской правды»

Множество водных артерий борются за честь называться прообразом реки из знаменитой книги Вячеслава Шишкова. Однако Витим, протекающий по Забайкалью, Бурятии и Иркутской области, вне конкуренции. Любой, кто хоть раз сплавлялся по его непредсказуемым водам и читал роман, подтвердит: вот она — та самая «женская» Угрюм-река с суровым мужским характером…

Осенью 2014 года экспедиция «КП» и Русского географического общества прошла по Витиму почти тысячу километров. Итогом стали фильм «Витим: путешествие по Угрюм-реке» и одноименная книга, электронную версию которой можно найти в магазине «КП».

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