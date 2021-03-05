Певица Елка выпустила клип на саундтрек к сериалу «Мастер»

В скором времени канал НТВ начнет показ сериала «Мастер» о пилотах российской раллийной команды «КАМАЗ-мастер». Саундтрек к нему записала певица Елка. Теперь артистка выпустила клип «Не брошу на полпути».

«После первых переговоров и более подробном погружении в сюжет сериала, мы поняли, что у нас есть песня, точно отражающая конкретные события, происходящие на экране. Это своего рода волшебство, что она дождалась своего часа. Не скрою, мне удаются мотивационные песни — ведь, я сама заряжаюсь ими и люблю транслировать такую энергию. Эта история преодоления долгого интересного пути и я рада, что моя песня пришлась так точно к месту», — делится Елка.

Режиссер сериала Степан Коршунов отметил, что песня Елки точно транслирует главную идею картины — не отступать и не сдаваться. Добавим, что сюжет драмы вымышлен, но имеет отсылки к реальным событиям.

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