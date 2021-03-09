Качели над пропастью и искусственный снег: как снимали сериал «Угрюм-река»

С 9 марта на Первом канале стартует сериал «Угрюм-река», в основу которого лег одноименный роман Вячеслава Шишкова. История семьи Громовых на фоне «золотой лихорадки» в Сибири начала прошлого века, влияние темной Богини Синильги на судьбу главного героя, трансформация человеческих характеров, страсть, граничащая с безумием, – из этих компонентов складывается сюжет нового фильма Юрия Мороза.

А экранную плоть картине подарили Александр Балуев, Александр Горбатов, Юрий Чурсин, Софья Эрнст, Юлия Пересильд и другие известные артисты. В кинотеатре «Пионер» прошла премьера многосерийного фильма.

О чем фильм

Сериал «Угрюм-река» рассказывает о соперничестве отца и сына – Петра и Прохора Громова, влюбленных в рыжеволосую роковую красавицу Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от родного по крови конкурента, Громов-старший поручает сыну пройти доселе непроходимую Угрюм-реку.

Прохор Громов исполняет просьбу отца и возвращается в село другим человеком. Теперь он ставит перед собой амбициозную задачу – покорить Сибирь, но по мере достижения цели из романтичного свободолюбивого юноши Прохор превращается в настоящего тирана.

Как киношникам приходилось прибегать к помощи искусственного снега

Чтобы снять историю семьи Громовых и не только, киношники организовали целых семь экспедиций. Три локации были связаны с передвижением по реке. Только подготовительный период занял больше года.

В сериале, который снимался в Москве, Подмосковье, на Урале, в Минске, Суздале, Кинешме, много натурных съемок. А на реке Исеть на Урале актерам действительно было нужно преодолевать опасные пороги на лодке.

По словам Юрия Мороза, киношникам приходилось попотеть, спуская на воду почти шестиметровую лодку за 50 метров до порога.

Также одна из самых главных проблем, с которой столкнулась съемочная группа, — это полное отсутствие снега в Минске. В тот год в Беларуси зимы ждала, ждала природа, как писал Пушкин. Поэтому приходилось прибегать к помощи искусственного снега.

Однако продюсер фильма Денис Евстигнеев уверен, что съемочной группе помогали высшие небесные силы.

Юрий Мороз: «Мы показали параллельные линии романа»

Когда говоришь о сериале «Угрюм-река», сравнение с одноименным фильмом Ярополка Лапшинова 1968 года неизбежно. Однако Юрий Мороз подчеркивает, что сделал не ремейк той картины, а абсолютно самодостаточную историю по мотивам романа Вячеслава Шишкова. Если в фильме Лапшинова было четыре серии, то в новом сериале – 16.

«Мы смогли рассказать не только историю Прохора Громова и его семьи, но и показали параллельные линии, которых в романе достаточно много. Например, образ Синильги в романе обозначен пунктирно, у нас же это вполне самостоятельная фигура. И она проходит путь с Прохором от начала и до самого финала», — говорит режиссер.

К тому же, как поясняет Юрий Мороз, в картине Ярополка Лапшинова акцент делался на классовой борьбе, тогда как в новом сериале на авансцену выходят мелодраматическая и мистическая сюжетные линии. А мистики в сериале предостаточно.

Евгения Наджиева: «Я каталась на качелях над пропастью»

По сюжету фильма, дед Прохора завещал внуку медальон с изображением человека, находящегося между верхним и нижним миром. И обитатели параллельного мира не заставят себя долго ждать.

Прохор Громов заключает тайный договор с темной богиней Синильгой, о которой уже говорилось вначале. Прохор обещает жениться на ней, если та исполнит его заветное желание. Так Синильга становится путеводной звездой Прохора Громова и сопровождает его на протяжении всей жизни.

Как объяснил порталу Teleprogramma.pro Денис Евстигнеев, в фильме героиня предстает в двух образах – в виде засохшей мумии и красивой женщины. Ее воплощением на экране стала актриса Евгения Наджиева.

«Каждого персонажа снимали в определенное время. Съемки с моим участием могли происходить сейчас, а потом через месяц, — поясняет Евгения Наджиева. — Я ходила по болотам, лежала в реке, каталась на качелях над пропастью. Страшно не было, поскольку во всех съемках использовалась страховка. И даже когда ты летишь над пропастью, то чувствуешь себя в безопасности».

Других значимых женщин в жизни Прохора Громова – его страстную любовь Анфису Козыреву и жену Нину Куприянову — сыграли актрисы Юлия Пересильд и Софья Эрнст.

Александр Балуев: «Я предпочитаю играть то, что мне несвойственно»

А вот образ отца Прохора – Петра Громова – на экране воплотил Александр Балуев.

По словам самого актера, принять участие в съемках фильма он согласился сразу же. Во многом потому, что за экранизацию романа Шишкова взялся Юрий Мороз, которого Балуев знает на протяжении многих лет.

«К сожалению, сейчас жажда наживы – это смысл существования общества. Без денег нет сегодняшнего времени. Конечно, я не люблю алчность, присущую моему персонажу, — поясняет Александр Балуев. – Но предпочитаю играть то, что мне несвойственно. То, что у меня вызывает интерес к людям, событиям, самой истории. Поэтому мне интересно рассказать историю такого человека».

Юрий Чурсин сыграл в фильме инженера Протасова – полную противоположность Прохору Громову. По словам актера, на его герое завязана романтическая линия. И между Протасовым и Громовым происходит некий конфликт – идеи и дела, и дело во многом берет верх над идеей.

Интересная история связана с Юрием Миромцевым, сыгравшим в ленте Ибрагима. Изначально на эту роль планировалось утвердить другого человека – грузинского артиста, но он не смог принять участие в проекте.

«Но за три дня до съемок художник-гример ехала от Киевского вокзала на автобусе и увидела Юрия. В этот момент она вспомнила, что когда-то его снимала. Она сказала ассистенту по актерам: «Возьми у него телефон». И так появился Юра, блестяще сыгравший Ибрагима», — поделился Денис Евстигнеев.

Александр Горбатов: «Лучшее лекарство от женщины – новая женщина»

Самого же Прохора Громова в сериале сыграл актер Александр Горбатов, известный по ролям в фильмах «Ненастье», «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, «Мурка», «Годунов». Артист ответил на несколько вопросов Teleprogramma.pro

— Александр, уже много говорилось о нелегких съемках на воде. Случались ли в их ходе нештатные ситуации?

— После спуска на реку мы сорвались и «попили водички». Но Слава Богу, выбрались. Приходили в себя недолго – поехали дальше делать дубль. У нас волевая профессия. Всякое случается.

— Характер вашего персонажа переживает значительные метаморфозы. Что самое главное для него в жизни?

— Повзрослеть. Посмотреть на те поступки, которые герой совершал до определенного периода, и которые – сейчас, и согласиться с ними. А потом искать то самое неудобство, несогласие для того, чтобы отталкиваться от него.

— Вы согласны с тем, что человек взрослеет через страдания?

— Я оставлю это тому, кто это сказал. Человек взрослеет, делая свои собственные шаги, через преодоление каких-то своих «бревен», в этот момент и рождается стержень.

— Ваш герой испытывает испепеляющую страсть. Как, на ваш взгляд, побороть в себе это чувство мужчине, чтобы оно не разрушило его жизнь?

— Лучшее лекарство от женщины – это новая женщина. А потом уже смириться с самим собой и двигаться либо туда, либо сюда.

— А что делать, если человек влюбился в любимую женщину отца, сына, брата, любого другого близкого человека, как это случилось с Прохором Громовым?

— Со мной такого не происходило. В картине же я отталкивался от фантазии и искал какие-то альтернативы в себе, которые могли бы быть близки к этому повороту. Больше никаких размышлений по поводу того, что это отец, брат или сват, не было.

По словам Дениса Евстигнеева, живи Прохор Громов в наше время, он был бы строителем резиденций и огромных небоскребов. И мечтал бы покорить не только Сибирь, но и весь мир. Также в кулуарах прозвучало мнение, что в современной жизни Прохор Громов мог бы пополнить ряды «севших олигархов».

Составить свою точку зрения по этому вопросу вы сможете, посмотрев первую серию сериала «Угрюм-река» уже 9 марта, в 21:20.

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