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Качели над пропастью и искусственный снег: как снимали сериал «Угрюм-река»

Корреспондент Teleprogramma.pro поговорила с создателями самого ожидаемого проекта Первого канала.

Качели над пропастью и искусственный снег: как снимали сериал «Угрюм-река»
Кадр из сериала «Угрюм-река». Фото: Анна Митрохина

С 9 марта на Первом канале стартует сериал «Угрюм-река», в основу которого лег одноименный роман Вячеслава Шишкова. История семьи Громовых на фоне «золотой лихорадки» в Сибири начала прошлого века, влияние темной Богини Синильги на судьбу главного героя, трансформация человеческих характеров, страсть, граничащая с безумием, – из этих компонентов складывается сюжет нового фильма Юрия Мороза.

Съемочная группа сериала «Угрюм-река» на презентации фильма. Фото:
Съемочная группа сериала «Угрюм-река» на презентации фильма. Фото: Первый канал

А экранную плоть картине подарили Александр Балуев, Александр Горбатов, Юрий Чурсин, Софья Эрнст, Юлия Пересильд и другие известные артисты. В кинотеатре «Пионер» прошла премьера  многосерийного фильма.

О чем фильм

Сериал «Угрюм-река» рассказывает о соперничестве отца и сына – Петра и Прохора Громова, влюбленных в рыжеволосую роковую красавицу Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от родного по крови конкурента, Громов-старший поручает сыну пройти доселе непроходимую Угрюм-реку.

Прохор Громов исполняет просьбу отца и возвращается в село другим человеком. Теперь он ставит перед собой амбициозную задачу – покорить Сибирь, но по мере достижения цели из романтичного свободолюбивого юноши Прохор превращается в настоящего тирана.

Кадр из сериала «Угрюм-река». Фото:
Кадр из сериала «Угрюм-река». Фото: Анна Митрохина

Как киношникам приходилось прибегать к помощи искусственного снега

Чтобы снять историю семьи Громовых и не только, киношники организовали целых семь экспедиций. Три локации были связаны с передвижением по реке. Только подготовительный период занял больше года.

В сериале, который снимался в Москве, Подмосковье, на Урале, в Минске, Суздале, Кинешме, много натурных съемок. А на реке Исеть на Урале актерам действительно было нужно преодолевать опасные пороги на лодке.

Кадр из сериала «Угрюм-река». Фото:
Кадр из сериала «Угрюм-река». Фото: Анна Митрохина

По словам Юрия Мороза, киношникам приходилось попотеть, спуская на воду почти шестиметровую лодку за 50 метров до порога.

Также одна из самых главных проблем, с которой столкнулась съемочная группа, — это полное отсутствие снега в Минске. В тот год в Беларуси зимы ждала, ждала природа, как писал Пушкин. Поэтому приходилось прибегать к помощи искусственного снега.

Однако продюсер фильма Денис Евстигнеев уверен, что съемочной группе помогали высшие небесные силы.

Юрий Мороз: «Мы показали параллельные линии романа»

Когда говоришь о сериале «Угрюм-река», сравнение с одноименным фильмом Ярополка Лапшинова 1968 года неизбежно. Однако Юрий Мороз подчеркивает, что сделал не ремейк той картины, а абсолютно самодостаточную историю по мотивам романа Вячеслава Шишкова. Если в фильме Лапшинова было четыре серии, то в новом сериале – 16.

Кадр из сериала «Угрюм-река». Фото:
Кадр из сериала «Угрюм-река». Фото: Анна Митрохина

«Мы смогли рассказать не только историю Прохора Громова и его семьи, но и показали параллельные линии, которых в романе достаточно много. Например, образ Синильги в романе обозначен пунктирно, у нас же это вполне самостоятельная фигура. И она проходит путь с Прохором от начала и до самого финала», — говорит режиссер.

К тому же, как поясняет Юрий Мороз, в картине Ярополка Лапшинова акцент делался на классовой борьбе, тогда как в новом сериале на авансцену выходят мелодраматическая и мистическая сюжетные линии. А мистики в сериале предостаточно.

Евгения Наджиева: «Я каталась на качелях над пропастью»

По сюжету фильма, дед Прохора завещал внуку медальон с изображением человека, находящегося между верхним и нижним миром. И обитатели параллельного мира не заставят себя долго ждать.

Прохор Громов заключает тайный договор с темной богиней Синильгой, о которой уже говорилось вначале. Прохор обещает жениться на ней, если та исполнит его заветное желание. Так Синильга становится путеводной звездой Прохора Громова и сопровождает его на протяжении всей жизни.

Евгения Наджиева в сериале «Угрюм-река». Фото:
Евгения Наджиева в сериале «Угрюм-река». Фото: Анна Митрохина

Как объяснил порталу Teleprogramma.pro Денис Евстигнеев, в фильме героиня предстает в двух образах – в виде засохшей мумии и красивой женщины. Ее воплощением на экране стала актриса Евгения Наджиева.

«Каждого персонажа снимали в определенное время. Съемки с моим участием могли   происходить сейчас, а потом через месяц, — поясняет Евгения Наджиева. — Я ходила по болотам, лежала в реке, каталась на качелях над пропастью. Страшно не было, поскольку во всех съемках использовалась страховка. И даже когда ты летишь над пропастью, то чувствуешь себя в безопасности».

Других значимых женщин в жизни Прохора Громова – его страстную любовь Анфису Козыреву и жену Нину Куприянову — сыграли актрисы Юлия Пересильд и Софья Эрнст.

Александр Балуев: «Я предпочитаю играть то, что мне несвойственно»

 А вот образ отца Прохора – Петра Громова – на экране воплотил Александр Балуев.

По словам самого актера, принять участие в съемках фильма он согласился сразу же. Во многом потому, что за экранизацию романа Шишкова взялся Юрий Мороз, которого Балуев знает на протяжении многих лет.

Александр Балуев и Юлия Пересильд в сериале «Угрюм-река». Фото:
Александр Балуев и Юлия Пересильд в сериале «Угрюм-река». Фото: Анна Митрохина

«К сожалению, сейчас жажда наживы – это смысл существования общества. Без денег нет сегодняшнего времени. Конечно, я не люблю алчность, присущую моему персонажу, — поясняет Александр Балуев. – Но предпочитаю играть то, что мне несвойственно. То, что у меня вызывает интерес к людям, событиям, самой истории. Поэтому мне интересно рассказать историю такого человека».

Юрий Чурсин сыграл в фильме инженера Протасова – полную противоположность Прохору Громову. По словам актера, на его герое завязана романтическая линия. И между Протасовым и Громовым происходит некий конфликт – идеи и дела, и дело во многом берет верх над идеей.

Интересная история связана с Юрием Миромцевым, сыгравшим в ленте Ибрагима. Изначально на эту роль планировалось утвердить другого человека – грузинского артиста, но он не смог принять участие в проекте.

«Но за три дня до съемок художник-гример ехала от Киевского вокзала на автобусе и увидела Юрия. В этот момент она вспомнила, что когда-то его снимала. Она сказала ассистенту по актерам: «Возьми у него телефон». И так появился Юра, блестяще сыгравший Ибрагима», — поделился Денис Евстигнеев.

Александр Горбатов: «Лучшее лекарство от женщины – новая женщина»

Самого же Прохора Громова в сериале сыграл актер Александр Горбатов, известный по ролям в фильмах «Ненастье», «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, «Мурка», «Годунов». Артист ответил на несколько вопросов Teleprogramma.pro

Александр Горбатов в сериале «Угрюм-река». Фото:
Александр Горбатов в сериале «Угрюм-река». Фото: Анна Митрохина

— Александр, уже много говорилось о нелегких съемках на воде. Случались ли в их ходе нештатные ситуации?

— После спуска на реку мы сорвались и «попили водички». Но Слава Богу, выбрались. Приходили в себя недолго – поехали дальше делать дубль. У нас волевая профессия. Всякое случается.

— Характер вашего персонажа переживает значительные метаморфозы. Что самое  главное для него в жизни?  

— Повзрослеть. Посмотреть на те поступки, которые герой совершал до определенного периода, и которые – сейчас, и согласиться с ними. А потом искать то самое неудобство, несогласие для того, чтобы отталкиваться от него.

— Вы согласны с тем, что человек взрослеет через страдания?

— Я оставлю это тому, кто это сказал. Человек взрослеет, делая свои собственные шаги, через преодоление каких-то своих «бревен», в этот момент и рождается стержень.

— Ваш герой испытывает испепеляющую страсть. Как, на ваш взгляд, побороть в себе это чувство мужчине, чтобы оно не разрушило его жизнь?

— Лучшее лекарство от женщины – это новая женщина. А потом уже смириться с самим собой и двигаться либо туда, либо сюда.

— А что делать, если человек влюбился в любимую женщину отца, сына, брата, любого другого близкого человека, как это случилось с Прохором Громовым? 

 — Со мной такого не происходило. В картине же я отталкивался от фантазии и искал какие-то альтернативы в себе, которые могли бы быть близки к этому повороту. Больше никаких размышлений по поводу того, что это отец, брат или сват, не было.

По словам Дениса Евстигнеева, живи Прохор Громов в наше время, он был бы строителем резиденций и огромных небоскребов. И мечтал бы покорить не только Сибирь, но и весь мир. Также в кулуарах прозвучало мнение, что в современной жизни Прохор Громов мог бы пополнить ряды «севших олигархов».

Составить свою точку зрения по этому вопросу вы сможете, посмотрев первую серию сериала «Угрюм-река» уже 9 марта, в 21:20.

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Александр БалуевАлександр ГорбатовСериал «Угрюм-река»Софья ЭрнстЮлия ПересильдЮрий Чурсин