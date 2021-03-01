В марте только о любви: канал «Dомашний» представил пятерку новых мелодрам

Телеканал «Dомашний» запланировал подарить своим зрителям самый романтичный март. С 15 числа по будням в 19:00 любителей историй о любви ждет продолжение проекта «Лав сторис»: пять новых 4-серийных мелодрам. Только премьеры!

15 марта — «Механика любви» с Натальей Тереховой и Константином Соловьевым.

Сериал расскажет о женщине, которая живет лишь своим мужем. Но однажды любовница благоверного провоцирует мужчину выгнать свою жену из дома и подать на развод. Оставшись без поддержки, дама от безысходности устраивается механиком в автосервис, где находит новые перспективы и новую любовь. Казалось бы, хэппи энд, но главная героиня продолжает тосковать по своему мужу.

16 марта — «Роковая ошибка» с Антониной Дивиной и Ильей Денискиным.

Девушка из Москвы влюбляется в провинциального парня и даже ждет его из армии. Но когда молодой человек возвращается со службы, героиня становится свидетельницей того, что на вокзале его встречает другая. Кто же совершил роковую ошибку в этой истории?

17 марта — «В тихом омуте» с Максимом Радугиным, Ириной Шеяновой и Алексеем Матошиным.

Идеальную семейную пару, в которой женщина мечтает о ребенке, рушит неожиданное появление любовницы. Героиня делает вид, что ей все равно, но на самом деле она задумала коварную месть для своего супруга и его новой возлюбленной.

18 марта — «Реабилитация» с Анной Кузиной и Павлом Вишняковым.

В центре сюжета — талантливый врач-реабилитолог, которая сама в юности пережила серьезную травму, будучи сбитой пьяным мажором на скутере. И вот ее новым пациентом становится тот самый лихач, что сломал ей жизнь. Мало того, он еще начинает ухаживать за очаровательным доктором. Неужели девушка простит его?

19 марта — «То, что нельзя купить» с Ксенией Роменковой и Петром Баранчеевым.

В замужнюю учительницу богатый предприниматель, но порядочная женщина отказывает бизнесмену. После этого в ее жизни начинается полные кавардак: саму героиню увольняют с работы, а ее мужа и вовсе сажают в тюрьму, а в довершение ко всему органы опеки грозятся забрать детей. В отчаянии женщина соглашается на предложение своего врага и переезжает жить к нему. Но долго ли она сможет терпеть такое положение дел?

Смотрите с 15 марта — с понедельника по четверг — в 19 часов на канале «Dомашний».

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