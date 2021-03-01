«Жизнь других» в Коста-Рике: как приготовить национальные блюда и какова стоимость медицины и…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как с помощью одежды выглядеть стройнее
Видео

В марте только о любви: канал «Dомашний» представил пятерку новых мелодрам

Их показ начнется с 15 числа.

В марте только о любви: канал «Dомашний» представил пятерку новых мелодрам
Наталья Терехова и Сергей Губанов в мелодраме «Механика любви». Фото: канал «Dомашний».

Телеканал «Dомашний» запланировал подарить своим зрителям самый романтичный март. С 15 числа по будням в 19:00 любителей историй о любви ждет продолжение проекта «Лав сторис»: пять новых 4-серийных мелодрам. Только премьеры!

«Механика любви»
Мелодрама «Механика любви». Фото: канал «Dомашний».

15 марта — «Механика любви» с Натальей Тереховой и Константином Соловьевым.

Сериал расскажет о женщине, которая живет лишь своим мужем. Но однажды любовница благоверного провоцирует мужчину выгнать свою жену из дома и подать на развод. Оставшись без поддержки, дама от безысходности устраивается механиком в автосервис, где находит новые перспективы и новую любовь. Казалось бы, хэппи энд, но главная героиня продолжает тосковать по своему мужу.

«Роковая ошибка»
Мелодрама «Роковая ошибка». Фото: канал «Dомашний».

16 марта — «Роковая ошибка» с Антониной Дивиной и Ильей Денискиным.

Девушка из Москвы влюбляется в провинциального парня и даже ждет его из армии. Но когда молодой человек возвращается со службы, героиня становится свидетельницей того, что на вокзале его встречает другая. Кто же совершил роковую ошибку в этой истории?

«В тихом омуте»
Мелодрама «В тихом омуте». Фото: канал «Dомашний».

17 марта — «В тихом омуте» с Максимом Радугиным, Ириной Шеяновой и Алексеем Матошиным.

Идеальную семейную пару, в которой женщина мечтает о ребенке, рушит неожиданное появление любовницы. Героиня делает вид, что ей все равно, но на самом деле она задумала коварную месть для своего супруга и его новой возлюбленной.

«Реабилитация»
Мелодрама «Реабилитация». Фото: канал «Dомашний».

18 марта — «Реабилитация» с Анной Кузиной и Павлом Вишняковым.

В центре сюжета — талантливый врач-реабилитолог, которая сама в юности пережила серьезную травму, будучи сбитой пьяным мажором на скутере. И вот ее новым пациентом становится тот самый лихач, что сломал ей жизнь. Мало того, он еще начинает ухаживать за очаровательным доктором. Неужели девушка простит его?

«То, что нельзя купить»
Мелодрама «То, что нельзя купить». Фото: канал «Dомашний».

19 марта — «То, что нельзя купить» с Ксенией Роменковой и Петром Баранчеевым.

В замужнюю учительницу богатый предприниматель, но порядочная женщина отказывает бизнесмену. После этого в ее жизни начинается полные кавардак: саму героиню увольняют с работы, а ее мужа и вовсе сажают в тюрьму, а в довершение ко всему органы опеки грозятся забрать детей. В отчаянии женщина соглашается на предложение своего врага и переезжает жить к нему. Но долго ли она сможет терпеть такое положение дел?

Смотрите с 15 марта — с понедельника по четверг — в 19 часов на канале «Dомашний».

Смотрите также:

Тэги

Канал «Домашний»любовные отношениялюбовьмелодрамателепремьера