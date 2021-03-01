Снимали много грудничков и имитировали дождь: как создавался сериал «Акушерка. Счастье на заказ»

На канале «Россия» стартует третий сезон многосерийной мелодрамы «Акушерка. Счастье на заказ», рассказывающий о судьбе врача-акушера Татьяны Скворцовой в исполнении Ирины Пеговой. В новых сериях героиня снова будет искать баланс между работой и личной жизнью и бороться за свое счастье.

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О чем фильм

По сюжету третьего сезона накануне свадьбы Татьяна вместе с женихом Дмитрием (Владимир Епифанцев) уезжает в отпуск на базу отдыха. Но им не суждено долго наслаждаться беззаботностью и счастьем.

На заповедник при базе отдыха и ближние села обрушивается страшный ливень, сметающий все на своем пути. Дмитрий старается оказать помощь местным жителям, которые в панике пытаются спастись. Но в итоге и сам пропадает вместе с поисково-спасительной группой. В результате стресса Татьяна попадает в больницу, где знакомится с местным врачом Сергеем Зуевым (Ярослав Бойко)…

Станислав Либин: «В сериале будет много медицинских кейсов»

По словам режиссера Станислава Либина, первый сезон сериала имел очень высокие рейтинги. Новые серии второй части кинопроекта также прошли успешно. Эти факторы создали предпосылки и для появления третьего сезона.

«Акушерство, рождение детей – это очень больная тема для многих женщин. Добавьте сюда мелодраму, приключения и симпатичного главного героя. В общем, сериал нравится многим женщинам по разным причинам, — говорит Станислав Либин. – А вот критические комментарии в адрес фильма касались медицинской части, хотя кто-то говорил, что это сделано очень хорошо. С каждым новым сезоном мы стараемся улучшать качество именно медицинской составляющей».

По словам Станислава Либина, в новом сезоне будет также много врачебных кейсов. Авторы сериала расскажут о реальных случаях из практики докторов.

«Зрители увидят в фильме много разных операций – в том числе и лапароскопические, — поясняет Станислав Либин. — Мы просто старались максимально широко показать то, чем занимаются акушеры и другие специалисты».

На съемках, конечно, присутствуют и врачи-консультанты. Кстати, они отметили, что Ярослав Бойко невероятно похож на настоящего врача. Одна из консультанток даже приняла актера за реального доктора и начала с ним общаться на медицинские темы – настолько он органичен в своем образе.

Ирина Пегова: «Смогу принять роды»

Ирина Пегова в роли акушерки – это также попадание в яблочко.

«Ирина играет ключевую роль в этом проекте. И без ее участия это было бы совсем другое произведение. Ее энергия, талант и то, как она дополняет образ Татьяны, — просто невероятны, — поясняет Станислав Либин. — Как перфекционист Ирина подходит к своей работе очень ответственно. Понятно, что ей не надо принимать роды и делать кесарево сечение, но понимание происходящего у Ирины Пеговой, безусловно, есть».

Сама актрисе же признается, что если кто-то при ней будет рожать, то она стопроцентно сможет помочь.

«Мне очень интересно было наблюдать, как реальный мир врачей влиял на наш сценарий. Мы снимали в настоящих в больницах, с профессиональными врачами, которые нам помогали, учили, как правильно резать, зашивать», — подчеркнула Ирина Пегова.

На съемках было много грудничков

Кстати, в этом сезоне в съемочном процессе было задействовано много грудничков.

«Такие съемки проходят максимально безопасно. Мамы готовят своих детей к появлению в кадре. Мы останавливаем весь остальной съемочный процесс и снимаем грудничков буквально в течение десяти минут, чтобы не держать их долго на съемочной площадке», — говорит Станислав.

Как на съемки повлиял коронавирус

Все эти эпизоды снимались в реальных больницах. Однако в этом году из-за влияния коронавируса многие клиники отказывались пускать к себе съемочную группу. Навстречу киношникам пошла только одна частная больница, специально для группы был выделен целый этаж.

«Пандемия – это, конечно, тормоз для съемок, а особенно в больницах. Но мы справились с этим испытанием, — говорит Станислав. — Съемки нового сезона начались весной, потом приостанавливались, а затем, уже осенью возобновились снова. Часть сериала снималась, как я уже говорил, в реальной больнице. И когда ты слышал, как кто-то кашляет, то было страшновато. Но слава Богу, никто не заболел».

При съемках ливня использовались поливальные машины

Конечно, зрители увидят актеров не только в больницах.

Часть съемок проходила в Беларуси, а другая –на Алтае. Как говорит Станислав, создатели картины совместили в одном кадре белорусские леса и алтайские горы. Стандартный кинематографический прием при монтаже.

По словам Станислава Либина, при съемках ливня, который обрушивается на базу отдыха, использовалась специальная техника – поливальные машины, создающие дождь.

«Конечно, это была подготовленная съемка, поскольку спрогнозировать такую стихию заранее довольно сложно, — объясняет режиссер. – Так что приходится применять разные хитрости».

Как эти хитрости работают в кадре, зрители увидят в сериале «Акушерка. Счастье на заказ» на канале «Россия», в 21:20

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