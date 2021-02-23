Джиллиан Андерсон сыграет Элеонору Рузвельт в сериале про жен президентов США

Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон рвется в политику. Правда, не в реальную, а на экране. В 2020 году она сыграла Маргарет Тэтчер в популярном сериале «Корона», а теперь взялась за Элеонору Рузвельт — жену 32-го президента США Франклина Рузвельта.

52-летняя актриса приглашена в сериал «Первая леди» (First Lady) производства американского телеканала Showtime. Как сообщает портал The Wrap, вместе с ней в новом шоу задействованы Мишель Пфайффер в роли Бетти Форд и Виола Дэвис в роли Мишель Обамы. Картина описывается, как «разоблачительное переосмысление американского лидерства, показанное через призму женщин в самом сердце Белого дома».

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Добавим, что Элеонора Рузвельт была первой леди Соединенных Штатов с 1933 по 1945 годы, она дольше всех в истории занимала этот пост. Она активно занималась политикой, дипломатией и отстаивала гражданские права. Это была первая супруга президента, которая проводила регулярные пресс-конференции, вела ежедневную газетную колонку и еженедельную радиопередачу. Она также подтолкнула США ко вступлению в Организацию Объединенных Наций и стала ее делегатом. Так что госпоже Андерсон будет, где развернуться и показать характер.

Ожидается, что новый сериал будет тепло встречен в Америке на фоне нынешней тенденции к укреплению роли женщин в западном кинематографе.

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