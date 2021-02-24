Пять турецких сериалов с высоким рейтингом не хуже «Великолепного века»

Мы выбрали интересные картины со зрительским рейтингом не ниже 7.

Читатели Teleprogramma.pro любят смотреть турецкие сериалы, потому как каждая подборка на этот счет собирает у нас большое количество просмотров. Недавно мы рассказали вам, какие турецкие фильмы выйдут в марте 2021 года.

А теперь мы решили собрать сериалы с самым высоким рейтингом на «Кинопоиске». Конечно, практически все смотрели «Великолепный век», однако есть картины не хуже истории про султана Сулеймана и его гарем.

«Аси», рейтинг 8.3

В ролях: Туба Бюйюкюстюн, Мурат Йылдырым, Четин Текиндор, Нур Сюрер, Сельма Эргеч, Джемаль Хюнал, Тюлай Гюнал, Тюлай Бурса.

Жанр: драма.

Аси – красавица-дочка разорившегося фермера. Их дела идут туго, и семья вынуждена бороться за выживание, дабы спасти фамильное дело. Девушка могла бы уехать в город, но она настолько любит природу, что не в силах попрощаться с ней.

Однажды, как в сказке про «Золушку, в их края приезжает богатый молодой человек Демир. Парень тут же влюбляется в Аси, не подозревая, что у девушки есть тайна.

«Грязные деньги, лживая любовь», рейтинг 8.3

В ролях: Энгин Акюрек, Туба Бюйюкюстюн, Дамла Джолбай, Элиф Инджи, Хазал Тюресан, Небахат Чехре, Озджан Текдемир, Махмут Сенюва.

Жанр: детектив, драма, боевик, мелодрама, криминал.

Главный герой сериала — комиссар полиции Омер. Однажды, приехав на место ДТП, он видит в машине свою невесту вместе с неизвестным мужчиной. Омер уверен, что авария произошла не случайно и начинает свое собственное расследование происшествия.

«Дело чести», рейтинг 8.3

В ролях: Керем Бюрсин, Шюкрю Озйылдыз, Шюкран Овалы, Бурджу Бириджик, Ясемин Аллен, Хакан Салынмыш, Каган Улуджа, Альма Терзич.

Жанр: драма.

Это история про двух братьев. Старший — привлекательный молодой человек с очень дерзким характером, способный идти на мелкий расчет и пускать пыль в глаза. Младший – его полная противоположность. Однажды в жизни мужчин появляется девушка, которая нравится им обоим одновременно. И насколько далеко может зайти ситуация – увидите сами.

«Вдребезги», рейтинг 7.6

В ролях: Эркан Петеккая, Эбру Озкан, Барыш Фалай, Мине Тугай, Толга Текин, Нюрсель Кёсе.

Жанр: драма.

Главная героиня сериала – красотка Гюльсерен, которая живет в Стамбуле и имеет хорошую работу. Она встречает богатого мужчину, в которого без памяти влюбляется. Однако влюбленных ожидает немало испытаний: враги и завистники, коварные друзья и многое другое.

«Мистер Ошибка», рейтинг 7.6

В ролях: Джан Яман, Озге Гюрель, Гюрген Оз, Фатма Топташ, Сарп Джан Кёроглу, Джемре Гюмели, Серкай Тютюнджи

Жанр: мелодрама.

Девушке по имени Эзги совершенно не везет в любви. Все ее отношения заканчиваются. Не успев начаться. Однажды она встречает успешного владельца бара Озгюра, который становится ее наставником и помогает обрести счастье.

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