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«Наших киношников арестовали пограничники»: как снимали сериал «Курорт цвета хаки»

Teleprogramma.pro рассказывает о новом сериале Первого канала с Даниилом Страховым, Анной Казючиц и Светланой Антоновой.

«Наших киношников арестовали пограничники»: как снимали сериал «Курорт цвета хаки»
Кадр из сериала «Курорт цвета хаки». Фото: Первый канал

С 24 февраля на Первом канале стартует многосерийная детективная мелодрама «Курорт цвета хаки», которая разворачивается на фоне приморского городка. Прежде всего это фильм о любви, которая никуда не исчезает и спустя 20 лет. Главные роли в картине сыграли Даниил Страхов, Анна Казючиц и Светлана Антонова.

Подполковник Алексей Стрельцов служит в тихом военном городке, рядом с ним любящие жена и сын. И ничто не нарушает привычного течения жизни до тех пор, пока туда не приезжает Виктор Логинов со своей супругой Светланой. Оказывается, Светлана – первая большая влюбленность  Алексея, которая сбежала из-под венца еще 20 лет назад. Правду ли говорят, что старая любовь не ржавеет? Об этом и расскажет новый сериал «Курорт цвета хаки».

Александр Карпиловский. Фото:
Александр Карпиловский. Фото: Первый канал

Образ Стрельцова на экране воплотил Даниил Страхов.

«Актеров мы искали очень долго. Даня Страхов очень хотел сыграть свою роль, ему понравился сценарий. Он появился на пробах с длинными волосами, такой прекрасный принц, — отмечает Александр Карпилоский. — Внешний вид у Даниила, конечно, был не очень военный. Поначалу возникали вопросы. Но уже на партнерские пробы он пришел подстриженным и стал похож на подполковника. После этого все вопросы отпали, и мы его утвердили».

Даниил Страхов: «За внешним фасадом воина моего героя прячется юноша» 

По словам Даниила, его персонаж – человек цельный, но его жизнь в одночасье рушится. А за внешним фасадом воина прячется мальчик, который не может разобраться в своих чувствах и эмоциях.

Даниил Страхов в сериале «Курорт цвета хаки». Фото:
Даниил Страхов в сериале «Курорт цвета хаки». Фото: Первый канал

«Это герой, не успевший вырасти, он по-прежнему юноша, потому что вся жизнь его прошла в одном – мирке военного городка, — рассказывает Даниил Страхов. И когда в этот закрытый от всех ветров гарнизон врывается воспоминание прошлого – и не просто воспоминание, а красивая, горячо любимая им когда-то женщина, человек теряет почву под ногами и не может разобраться с тем, что есть его прошлое; и в чем, и в ком его будущее, кому он что должен и должен ли?»

Впрочем, персонажу Даниила Страхова предстоит разбираться не только в амурных делах, но и расследовать запутанное криминальное дело. Когда Стрельцов только собирается подавать рапорт о переводе в другую военную часть, неожиданно при загадочных обстоятельствах погибает его тесть.

Светлана Антонова: «Я училась быть лором»

Роль жены Стрельцова Веры сыграла актриса Светлана Антонова, в задачи которой входило показать не только любящую супругу, но и врача-оториноларинголога. По словам Светланы, на съемки приехала настоящий специалист этой категории и научила актрису разбираться в разных медицинских приборах и осматривать пациентов.

Даниил Страхов и Светлана Антонова в сериале «Курорт цвета хаки». Фото:
Даниил Страхов и Светлана Антонова в сериале «Курорт цвета хаки». Фото: Первый канал

«Оказывается, врачи-ЛОРы осматривают больных по-особенному: левой рукой вертят голову, а правой держат инструмент. Целый день у меня ушел на то, чтобы полностью погрузиться в медицину и пройти краткий курс врача-отоларинголога», — поясняет Светлана Антонова.

Анна Казючиц: «У меня старинный по современным меркам брак»

Роль романтической влюбленности Даниила Страхова сыграла актриса Анна Казючиц.

Анна отметила, что для нее фильм «Курорт цвета хаки» — это история о том, что женщина ни в коем случае не должна подстраиваться под мужчину, поскольку для нее это чревато развалом семьи. Она должна находить время для самореализации, иначе рискует превратиться в Шарикова (героя повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова – прим. ред.).

«В картине зритель услышит знаковый диалог моей героини с мужем о желании ухода к возлюбленному: «С ним я хотя бы чувствую себя живой, а не засушенной бабочкой в золотой рамке», — говорит актриса.

Даниил Страхов и Анна Казючиц в сериале «Курорт цвета хаки». Фото:
Даниил Страхов и Анна Казючиц в сериале «Курорт цвета хаки». Фото: Первый канал

По словам Анны, сериал интересен не только детективной интригой, но и правдивым взглядом на современные семьи и отношения. Актриса ответила на наш вопрос и о том, как сберечь любовь в паре на протяжении многих лет. По ее словам, если желание сохранить семью есть у обоих, то при возникновении проблем всегда можно найти компромисс. Анна считает, что партнеры должны интуитивно чувствовать друг друга.

«Я не могу говорить за всех, а только за себя. На мой взгляд, сохранять семью стоит ради детей. У меня старинный по современным меркам брак (актриса замужем за режиссером Егором Грамматиковым)  — десятилетие совместной жизни мы отметили рождением ребенка, которому уже пять лет, — пояснила Анна Казючиц. — Мне приятно, что у моих детей есть отец, и он их любит, поэтому мы с ним переступаем порой через какие-то неприятности и идем дальше».

Режиссер Александр Карпиловский: «Наших киношников арестовали пограничники»

Интересно, что первой ролью режиссера Александра Карпиловского как актера стала роль в сериале Александра Митты «Граница. Таежный роман», где по сюжету в военном городке также образуется любовный треугольник. И там кипят нешуточные страсти. Наверняка, зритель помнит, как по сюжету сериала Митты за любовь героини Ольги Будиной боролись персонажи Марата Башарова и Алексея Гуськова.

По словам самого Александра, несмотря на то, что эти два фильма совершенно разные, они все же похожи по атмосфере.

Съемки сериала «Курорт цвета хаки» продлились два с половиной месяца в Геленджике. Все чаще и чаще кинематографисты выбирают этот город, расположенный у Черного моря, для съемок. Так, например, там снимался сериал «Ищейка». Чем же так притягателен Геленджик для кинематографистов?

«Это очень красиво и удобно по локации, потому что там нет пробок, а неподалеку находится аэродром. К тому же в Геленджике хорошо развита инфраструктура, ухоженная набережная, — поясняет Александр Карпиловский. — Там вообще очень красиво. Этот город просто приспособлен для съемок».

Кадр из сериала «Курорт цвета хаки». Фото:
Кадр из сериала «Курорт цвета хаки». Фото: Первый канал

По словам Александра Карпиловского, сериал начинается именно с того, что главный герой совершает утреннюю пробежку по набережной Геленджика. Интересно, что эта сцена снималась вечером – на закате, когда на пляже должно было быть мало людей. Однако отдыхающих на набережной оказалось предостаточно, а до захода солнца оставалось всего лишь 15 минут.

«Десять минут мы потратили на просьбы и объяснения людям про съемки. Ну и за пять, практически за один дубль, сняли Даниила Страхова, который занимался спортом на как бы пустынном побережье, — отметил Александр Карпиловский. -Такие вот киношные хитрости во всеоружии».

Но даже в ухоженном Геленджике порой возникали нештатные ситуации. Так, по сюжету контрабандисты опускают на дно реки мешок с ценностями.  Однако проблема заключалась в том, что он никак не хотел тонуть.

«Туда даже положили груз. Но Архимедову силу никто не отменял, и мешок то и дело всплывал, — поясняет Александр Карпиловский. – Эта нештатная ситуация доставила нам много неприятностей».

Другая ситуация оказалась еще намного серьезнее. Когда киношники снимали подводные сцены, к концу дня поднялся шторм. И в итоге съемочный процесс закончили на час позже, чем это планировалось изначально. А дайверам, предоставившим лодки для съемок, еще полчаса нужно было плыть до своей базы. Но поскольку в шторм и вечером они не имеют права выходить в открытое море, то дайверов арестовали пограничники.

«В итоге ребят пришлось вызволять и спасать. Они, конечно, объясняли, что проходили съемки. И из-за небольшой задержки все и произошло», — объясняет Александр.

Кадр из сериала «Курорт цвета хаки». Фото:
Кадр из сериала «Курорт цвета хаки». Фото: Первый канал

— Сериал фильма основан на реальных событиях? Может ли человек столько времени любить одну женщину?

— У каждого третьего мужчины случается в жизни подобная история. У всех есть какие-то бывшие любови, которые потом не дают покоя. Поэтому эта история очень простая, незатейливая, архетипичная и понятная каждому жителю Земли. Встреча человека средних лет со своей любовью – это всегда испытание. И вот наш герой подвергся ему.

А как он с ним справится, зрители увидят в сериале «Курорт цвета хаки», включив телевизор с 24 февраля, в 21:30.

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Анна КазючицДаниил СтраховСветлана АнтоноваСериал «Курорт цвета хаки»