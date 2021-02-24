«Наших киношников арестовали пограничники»: как снимали сериал «Курорт цвета хаки»

С 24 февраля на Первом канале стартует многосерийная детективная мелодрама «Курорт цвета хаки», которая разворачивается на фоне приморского городка. Прежде всего это фильм о любви, которая никуда не исчезает и спустя 20 лет. Главные роли в картине сыграли Даниил Страхов, Анна Казючиц и Светлана Антонова.

Подполковник Алексей Стрельцов служит в тихом военном городке, рядом с ним любящие жена и сын. И ничто не нарушает привычного течения жизни до тех пор, пока туда не приезжает Виктор Логинов со своей супругой Светланой. Оказывается, Светлана – первая большая влюбленность Алексея, которая сбежала из-под венца еще 20 лет назад. Правду ли говорят, что старая любовь не ржавеет? Об этом и расскажет новый сериал «Курорт цвета хаки».

Образ Стрельцова на экране воплотил Даниил Страхов.

«Актеров мы искали очень долго. Даня Страхов очень хотел сыграть свою роль, ему понравился сценарий. Он появился на пробах с длинными волосами, такой прекрасный принц, — отмечает Александр Карпилоский. — Внешний вид у Даниила, конечно, был не очень военный. Поначалу возникали вопросы. Но уже на партнерские пробы он пришел подстриженным и стал похож на подполковника. После этого все вопросы отпали, и мы его утвердили». больше по теме Даниил Страхов объяснил, почему его нет в соцсетях По мнению звезды, попытки его коллег привлечь к себе внимание общественности – это болезнь и потеря профессии.

Даниил Страхов: «За внешним фасадом воина моего героя прячется юноша»

По словам Даниила, его персонаж – человек цельный, но его жизнь в одночасье рушится. А за внешним фасадом воина прячется мальчик, который не может разобраться в своих чувствах и эмоциях.

«Это герой, не успевший вырасти, он по-прежнему юноша, потому что вся жизнь его прошла в одном – мирке военного городка, — рассказывает Даниил Страхов. И когда в этот закрытый от всех ветров гарнизон врывается воспоминание прошлого – и не просто воспоминание, а красивая, горячо любимая им когда-то женщина, человек теряет почву под ногами и не может разобраться с тем, что есть его прошлое; и в чем, и в ком его будущее, кому он что должен и должен ли?»

Впрочем, персонажу Даниила Страхова предстоит разбираться не только в амурных делах, но и расследовать запутанное криминальное дело. Когда Стрельцов только собирается подавать рапорт о переводе в другую военную часть, неожиданно при загадочных обстоятельствах погибает его тесть.

Светлана Антонова: «Я училась быть лором»

Роль жены Стрельцова Веры сыграла актриса Светлана Антонова, в задачи которой входило показать не только любящую супругу, но и врача-оториноларинголога. По словам Светланы, на съемки приехала настоящий специалист этой категории и научила актрису разбираться в разных медицинских приборах и осматривать пациентов.

«Оказывается, врачи-ЛОРы осматривают больных по-особенному: левой рукой вертят голову, а правой держат инструмент. Целый день у меня ушел на то, чтобы полностью погрузиться в медицину и пройти краткий курс врача-отоларинголога», — поясняет Светлана Антонова.

Анна Казючиц: «У меня старинный по современным меркам брак»

Роль романтической влюбленности Даниила Страхова сыграла актриса Анна Казючиц.

Анна отметила, что для нее фильм «Курорт цвета хаки» — это история о том, что женщина ни в коем случае не должна подстраиваться под мужчину, поскольку для нее это чревато развалом семьи. Она должна находить время для самореализации, иначе рискует превратиться в Шарикова (героя повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова – прим. ред.).

«В картине зритель услышит знаковый диалог моей героини с мужем о желании ухода к возлюбленному: «С ним я хотя бы чувствую себя живой, а не засушенной бабочкой в золотой рамке», — говорит актриса.

По словам Анны, сериал интересен не только детективной интригой, но и правдивым взглядом на современные семьи и отношения. Актриса ответила на наш вопрос и о том, как сберечь любовь в паре на протяжении многих лет. По ее словам, если желание сохранить семью есть у обоих, то при возникновении проблем всегда можно найти компромисс. Анна считает, что партнеры должны интуитивно чувствовать друг друга.

«Я не могу говорить за всех, а только за себя. На мой взгляд, сохранять семью стоит ради детей. У меня старинный по современным меркам брак (актриса замужем за режиссером Егором Грамматиковым) — десятилетие совместной жизни мы отметили рождением ребенка, которому уже пять лет, — пояснила Анна Казючиц. — Мне приятно, что у моих детей есть отец, и он их любит, поэтому мы с ним переступаем порой через какие-то неприятности и идем дальше».

Режиссер Александр Карпиловский: «Наших киношников арестовали пограничники»

Интересно, что первой ролью режиссера Александра Карпиловского как актера стала роль в сериале Александра Митты «Граница. Таежный роман», где по сюжету в военном городке также образуется любовный треугольник. И там кипят нешуточные страсти. Наверняка, зритель помнит, как по сюжету сериала Митты за любовь героини Ольги Будиной боролись персонажи Марата Башарова и Алексея Гуськова.

По словам самого Александра, несмотря на то, что эти два фильма совершенно разные, они все же похожи по атмосфере.

Съемки сериала «Курорт цвета хаки» продлились два с половиной месяца в Геленджике. Все чаще и чаще кинематографисты выбирают этот город, расположенный у Черного моря, для съемок. Так, например, там снимался сериал «Ищейка». Чем же так притягателен Геленджик для кинематографистов?

«Это очень красиво и удобно по локации, потому что там нет пробок, а неподалеку находится аэродром. К тому же в Геленджике хорошо развита инфраструктура, ухоженная набережная, — поясняет Александр Карпиловский. — Там вообще очень красиво. Этот город просто приспособлен для съемок».

По словам Александра Карпиловского, сериал начинается именно с того, что главный герой совершает утреннюю пробежку по набережной Геленджика. Интересно, что эта сцена снималась вечером – на закате, когда на пляже должно было быть мало людей. Однако отдыхающих на набережной оказалось предостаточно, а до захода солнца оставалось всего лишь 15 минут.

«Десять минут мы потратили на просьбы и объяснения людям про съемки. Ну и за пять, практически за один дубль, сняли Даниила Страхова, который занимался спортом на как бы пустынном побережье, — отметил Александр Карпиловский. -Такие вот киношные хитрости во всеоружии».

Но даже в ухоженном Геленджике порой возникали нештатные ситуации. Так, по сюжету контрабандисты опускают на дно реки мешок с ценностями. Однако проблема заключалась в том, что он никак не хотел тонуть.

«Туда даже положили груз. Но Архимедову силу никто не отменял, и мешок то и дело всплывал, — поясняет Александр Карпиловский. – Эта нештатная ситуация доставила нам много неприятностей».

Другая ситуация оказалась еще намного серьезнее. Когда киношники снимали подводные сцены, к концу дня поднялся шторм. И в итоге съемочный процесс закончили на час позже, чем это планировалось изначально. А дайверам, предоставившим лодки для съемок, еще полчаса нужно было плыть до своей базы. Но поскольку в шторм и вечером они не имеют права выходить в открытое море, то дайверов арестовали пограничники.

«В итоге ребят пришлось вызволять и спасать. Они, конечно, объясняли, что проходили съемки. И из-за небольшой задержки все и произошло», — объясняет Александр.

— Сериал фильма основан на реальных событиях? Может ли человек столько времени любить одну женщину?

— У каждого третьего мужчины случается в жизни подобная история. У всех есть какие-то бывшие любови, которые потом не дают покоя. Поэтому эта история очень простая, незатейливая, архетипичная и понятная каждому жителю Земли. Встреча человека средних лет со своей любовью – это всегда испытание. И вот наш герой подвергся ему.

А как он с ним справится, зрители увидят в сериале «Курорт цвета хаки», включив телевизор с 24 февраля, в 21:30.

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