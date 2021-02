Следом за Самантой из продолжения «Секса в большом городе» пропал мистер Биг

Кто там заявлял, что без Саманты «Секс в большом городе» уже не тот? Приготовьтесь к новому удару: в продолжении культового сериала, съемки которого начнутся совсем скоро, не будет мистера Бига — любовника, а в последствии мужа Кэрри Брэдшоу.

Как сообщает американский портал Page Six, актер Крис Нот (сейчас ему 66) не повторит свою роль в мини-сериале And just like that…, в котором главные героини предстанут 50-летними женщинами. Похоже, что его персонаж, как и Саманта Джонс, со временем просто выпал из жизни Кэрри и его подруг. Остается надеяться, что его отсутствие хоть как-то объяснят.

По информации издания, актер Дэвид Эйгенберг, сыгравший Стива Брейди — любовника Миранды, — также не должен был появиться в продолжении. Однако позже его представитель сообщил журналистам, что мужчина ведет переговоры о своем участии в проекте.

Напомним, новый сериал с уже не молодыми Сарой Джессикой Паркер, Кристин Дэвис и Синтией Никсон будет состоять из 10 эпизодов, которые выйдут на сервисе HBO Max. Вместо «пропавшей» Саманты в нем появятся новые героини — представительницы разных этнических групп.

Смотрите также: