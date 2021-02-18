Наконец-то она повзрослела: Тим Бертон снимает сериал про девочку из «Семейки Аддамс»

И это будет не мультфильм.

Кто ваш любимый персонаж из «Семейки Аддамс»? Готовы поспорить, что это либо дядя Фестер, либо юная Уэнсдэй. Первый, пожалуй, самый смешной, а вокруг второй, зачастую, крутится добрая половина сюжета. И не зря: девочка — самая рассудительная из этой мрачной семейки и чаще других пытается взаимодействовать с «нормальным» миром.

Это был только вопрос времени, когда Уэнсдэй Аддамс выделят отдельный сериал. И вот 17 февраля студия Netflix объявила о создании оного. Режиссером выступит мастер мрачных сказок — неподражаемый Тим Бертон. Сообщается, что это будет его дебют в многосерийных картинах.

Сериал с живыми актерами будет посвящен теме совершеннолетия Уэнсдэй. Ну, действительно, столько лет девочку показывали подростком — пора бы ей уже, наконец, вырасти. По сюжету героиня поступит в академию с говорящим названием Nevermore, где ее ждет детективная загадка с львиной долей сверхъестественного. Актриса на главную роль еще не названа.

Напомним, что изначально «Семейка Аддамс» была газетным комиксом, который начал выпускаться еще в 1938 году. Комедийно-готические персонажи стали настолько популярными, что их экранизировали десять раз.

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