«Я не шучу», «Флэш», «Дылды» и другие сериалы, которые выйдут в марте 2021 года

Особенно будут в восторге поклонники Marvel.

Вы верите, что скоро весна? Да! Мы почти пережили зиму и уже скоро за окном станет теплее, и звонко запоют птицы за окном.

Киношники о нас тоже позаботились и выпустили ряд интересных сериалов, которые можно посмотреть по телевизору или на видеосервисах. Мы готовы рассказать о них подробнее.

«Дылды», 2 сезон

Актеры: Деревянко Павел, Невская Анна, Орлова Татьяна.

Это продолжение истории про хамоватого тренера по волейболу Михаила Ковалева (Павел Деревянко), задача которого — вывести команду в высшую лигу. Но спортсмен-сексист ведет себя настолько несносно, что, казалось бы, высокого результата в волейболе девушкам не достигнуть никогда.

Во втором сезоне главному герою, тренеру Михаилу Ковалёву, проблем добавит сексуальная волейболистка Диана в исполнении известного блогера, актрисы и участницы реалити-шоу Снежаны Самохиной.

Дата выхода: 1 марта

Где смотреть: канал СТС

«Флэш», 7 сезон

Актеры: Паттон Кэндис, Гастин Грант, Панабэйкер Даниэль.

Главный герой сериала – Барри Аллен, который пытается разобраться в убийстве своей матери. Женщину убили, когда Барри был ребенком и в преступлении обвинили его отца.

Однако Аллен с этой версией не согласен и пытается выяснить истинные мотивы и имена преступников. Но однажды что-то пошло не так… В Барри попадает молния и он впадает в кому на долгие девять месяцев.

А когда, наконец, приходит в сознание, то выясняется, что у него появились суперспособности…

Дата выхода: 3 марта

Где смотреть: канал The CW

«Я не шучу», 1 сезон

Актеры: Новикова Елена, Битюкова Таисия, Кошман Артем.

В сериале рассказывается про женщину стендап-комика, которая не стесняется рассказывать о своих бытовых проблемах, переводя все в шутку.

За плечами у нее большой жизненный опыт: два развода, два ребенка и вера в светлое будущее. Она, как и все женщины, хочет найти женское счастье.

Сериал по сюжету чем-то напоминает историю про американку миссис Мейзел, не заметили?

Дата выхода: 4 марта

Где смотреть: Кинопоиск HD

«Сокол и Зимний солдат», 1 сезон

Актеры: Маки Энтони, Стэн Себастьян, Ванкэмп Эмили.

Это будет первый телесериал из вселенной «Звездных войн» «Мандалорец». Поэтому поклонники Marvel должны быть в восторге.

Кари Скогланд («Рассказ служанки») будет руководить всеми шестью эпизодами сериала «Сокол и Зимний солдат 1 сезон». Пока проект заявлен как мини-сериал, но кто знает.

Дата выхода: 20 марта

Где смотреть: Disney

«Гений», 3 сезон

Актеры: Синтия Эриво, Шайан Джордан, Кортни Бернард Вэнс.

В третьем сезоне зрители увидят историю про американскую королеву соула Арету Франклин. Создатели фильма попытаются исследовать музыкальный гений Франклин, а также проанализировать ее творческий путь.

Лауреат премии «Грэмми» Арета Франклин считается величайшей певицей своего поколения, получившей многочисленные награды.

Дата выхода: 21 марта

Где смотреть: National Geographic

«Город на холме», 2 сезон

Актеры: Бейкон Кевин, Ходж Элдис, Такер Джонатан.

События сериала разворачиваются в американском городе Бостоне в 1990-х годах. Главная тема фильма – криминал, в котором коррупция и расизм являются нормой. Главный герой — помощник окружного прокурора Декурси Уорд (Ходж), который приехжает из Бруклина и образует союз с коррумпированным, но почитаемым ветераном ФБР Джеки Рором (Бэкон).

Дата выхода: 28 марта

Где смотреть: Showtime

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