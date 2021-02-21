Взрывы, погони, перестрелки: как в Ярославле снимают детектив «Напарники»

Место действия — Ярославль. В здешнем отделе полиции работает майор Иван Титов (Сергей Пускепалис). Он — лучший опер в городе, ярославский Рэмбо, а по характеру волк-одиночка, бобыль. В его отдел поступают два стажера. Генеральский сынок Влад (Андрей Багиров), мечтающий уехать в Лондон, но вынужденный подчиниться отцу и поработать год оперативником. И выпускница университета отличница Лера (Маруся Климова), эдакая Гермиона Грейнджер в отделе полиции.

Теперь Титову предстоит не только спасать город от преступников, но и постоянно выручать своих напарников из разных передряг, нелепых и абсурдных. Жанр будущей картины можно определить, как ситком или эксцентричную производственную комедию.

Смешное не только в сюжете. В процессе съемок возникают забавные ситуации. Актриса Маруся Климова в реальной жизни — настоящий старший лейтенант МВД, она окончила Дальневосточный юридический институт с красным дипломом (как и ее героиня), год проработала в оперативном отделе полиции Хабаровска. На правах профи готова учить процессуальным действиям всех подряд, включая своего шефа Пускепалиса. Однако и Сергей не так прост. Он столько раз играл в кино сотрудников МВД разных званий и компетенций, что вполне может идти работать в органы. Иногда между актерами возникают «профессиональные» споры двух оперов.

Есть четвертый герой этого сериала — майор Комаров в исполнении актера Максима Литовченко. Он карьерист, метит на место начальника отдела, завидует более ловкому и решительному Титову.

— Но в глубине души мой Комаров восхищается Титовым, мечтает переплюнуть его в сыскном деле, да не может, — рассказывает о своем герое Литовченко.

План Комарова прост: сдружиться с сыном генерала и через него добиться карьерных преференций. Для этого нужно включаться в оперативную работу, в чем он пока не очень преуспел. Как раз в эти дни представился такой случай. В Ярославле снимали сцену ограбления банка, в которой участвовала вся четверка главных героев. А еще двое налетчиков — папа и сын, которые через ограбление пытаются улучшить свое благосостояние. В том момент, когда бандиты выводили заложника, к банку подъехала опергруппа: Титов, Комаров и двое стажеров.

— Это что за чучело? Я к тебе обращаюсь, — кричит бандиту в маске не очень сообразительный майор Комаров (Литовченко).

Бах-бах — звучат выстрелы. Комаров падает как подкошенный. Из-за угла выбегает Титов (Пускепалис), в руках — пистолет. Он бежит за преступниками, которые садятся в автомобиль и дают по газам.

— Ты живой? — спрашивает Титов «убитого» Комарова.

— Я притворился, — оправдывается струсивший майор. — Ваня, не стреляй по машине. Она — в кредит…

Кстати, это только по сюжету «Напарников» Пускепалис и Литовченко антиподы. В жизни они друзья и однокурсники по ГИТИСу, окончили мастерскую Петра Фоменко. Максим совсем не увалень и неумеха, каким его представляют в кино. Он очень спортивный актер, бывший десантник, на счету которого сотни прыжков с парашютом.

— Наш сериал — это такой салат из остросюжетных ситуаций и смешных реприз, которые рождаются в процессе съемок, — говорит режиссер-постановщик «Напарников» Михаил

Кабанов. — Очень хочется сделать ироничный детектив, где будет не только экшен — взрывы, погони, перестрелки, но и легкий французский юмор и смешные ситуации. Каждые две серии — это новое расследование, но сквозная история — взаимоотношения персонажей, которые складываются в комедийном ключе.

В качестве мини-спойлера сообщим, что не только Титов научит ловить преступников молодых стажеров. Но и они научат майора-бобыля иначе смотреть на жизнь и наконец решиться на важные перемены. И между напарниками в исполнении Маруси Климовой и Андрея Багирова, которые по ходу действия входят во вкус оперативной работы, начнутся романтические отношения.

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