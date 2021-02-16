Звезда сериала «Сашино дело» Павел Вишняков – о тяжелых съемках, изменах и киношных приметах

Главная героиня – опытный следователь, карьера которой идет в рост, а вот в личной жизни она не может примирить взрослую дочь и второго мужа… Главную мужскую роль в картине сыграл актер Павел Вишняков. В интервью teleprogramma.pro артист рассказал нам интересные детали о проекте.

— Ваш герой – брутальный полицейский, очень суровый с виду. Какие черты вам в нем нравятся, а какие, наоборот?

— Лучшее, что в нем есть – это честность. Никогда не врет, даже чтобы получить выгоду для себя. Редкое качество в людях, черта настоящего мужчины. Еще мне нравится, что он умеет признавать свои ошибки. Этого точно не хватает многим мужчинам и женщинам, особенно в семейной жизни.

Не так просто признать, что ты – неправ. Даже если ты действительно неправ (улыбается). Он вот может, за это я его уважаю. Но главный минус – все время тащит работу в свою жизнь. На мой взгляд, это неправильно. Нужно уметь разделять. Ничего хорошего из этого не выйдет, поверьте.

— А вы с ним похожи?

— Похожи мы с ним как раз тем, что мне в нем больше всего не нравится (смеется). Я тоже приношу слишком много работы в свою жизнь. Не получается разделять. Как некоторые актеры – вышел из кадра, и все. Сразу оставил героя, все эмоции, внутренне напряжение… Домой пришел, как ни в чем ни бывало. Отличный подход, но у меня так не получается. Хотя стараюсь.

— Друг говорит вашему герою, что измену простить нельзя. Но все-таки жена его прощает потом. А вы что насчет этого думаете?

— Знаете, это сложный вопрос… Я прощал, было. Но главное, чтобы измены не стали системными. Все от ситуации зависит. Бывает, что в измене одного больше другой виноват. Но тут каждый сам решает – прощать или нет, не существует готового решения.

— Какой момент на съемках можете вспомнить, как самый интересный лично для вас? Может, приходилось делать что-то, чего раньше не делали?

— Это были очень тяжелые съемки для меня лично, потому что в самом начале я заболел. Но съемки уже начались, и останавливать производственный процесс, значит, принести студии колоссальные убытки. А то и проект запороть. Поэтому я отработал.

Но так тяжело мне было впервые. Хотя рад, что не подвел группу. Я не из тех актеров, что считают, что весь процесс вертится вокруг них. Я понимаю, что мы все – одна команда, на тебя рассчитывают, и ты не имеешь права их подводить. Даже ценой собственного здоровья. Такая вот у нас профессия.

— Ваш герой разбивает зеркало. Плохая примета. А вы верите в приметы?

— Зеркала я лично никогда не разбивал, нелепый поступок, если честно. Но в какие-то приметы верю, да (улыбается). Сценарий, например, если уронить, то обязательно надо на нем посидеть.

— Вы много снимаетесь. Не устаете при таком жестком графике?

— Если работа приносит радость, то и усталости не чувствуешь. Так что все зависит от роли и от команды.

— Как отдыхаете в перерывах между съемками? Что больше любите, активный отдых или наоборот, покой и тишину?

— Я в этом плане, пожалуй, отличаюсь от многих знакомых. Которые уезжают медитировать на озеро, в глушь, на дачу. Я, если сильно выматываюсь эмоционально и психологически, иду в клуб.

Слушаю музыку, смотрю на людей, и так восстанавливаюсь. А вообще, главное – сон. Он восстанавливает лучше всего. Устал – выспись. И жизнь покажется лучше.

— О чем фильм «Сашино дело», на ваш взгляд?

— О взаимоуважении и умение слышать друг друга. То есть, о самом важном. Если люди друг друга не слышат, они не могут быть вместе. Какие бы чувства их не связывали. Учитесь слышать свою пару, и тогда все в порядке будет.

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