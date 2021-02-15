«Аналитика, а не перестрелка в духе Джеймса Бонда»: Безруков высказался о работе разведчиков

Перед выходом второго сезона сериала «Оптимисты» популярный актер Сергей Безурков дал интервью порталу Teleprogramma.pro, в котором рассказал о съемках в этом проекте и своей роли. 47-летний мужчина играет советского разведчика во времена Карибского кризиса. Герою предстоит не просто защитить Родину, а спасти мир на планете. Но на этом задании он влюбляется в гражданку Америки (играет Лиза Боярская), что работнику его профессии категорически запрещено.

Чтобы вжиться в роль разведчика, Безруков не делал ничего особенного — просто работал по сценарию. Но, как и у любого мальчишки, чье детство прошло в СССР, у него был богатый выбор примеров для подражания. Актер рассказал, что вырос на фильмах «Щит и меч», и «Вариант «Омега», «17 мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить…» и многих других. Образы из них до сих пор сильны в его памяти.

«У разведчика, безусловно, должен быть холодный ум и потрясающие аналитические способности. Ведь основная его работа – это аналитика, а не перестрелка в духе Джеймса Бонда. Это чтение материалов, сбор информации, попытка выявить необходимое в огромном потоке сведений», — поделился личными впечатлениями актер.

Безруков признался, что мечтает еще не раз вернуться к роли разведчика в кино, так как для его внутреннего «мальчишки» это сплошное удовольствие.

Добавим, что второй сезон сериала «Оптимисты» стартует на канале «Россия 1» вечером 15 февраля.

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