Создатели «Игры престолов» и Хью Джекман снимут новый сериал для Netflix

Продюсеры Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, известные созданием сериала «Игра престолов», продолжают свое сотрудничество с Netflix. У талантливой парочки 5-летний контракт со стриминговым сервисом на сумму в 250 миллионов долларов, и на днях они начали разработку уже третьего проекта для популярной видеоплатформы. Это будет адаптация романа The Overstory, получившего Пулитцеровскую премию в 2019 году.

Автор книги — американский писатель Ричард Пауэрс. Это оригинальная история о борьбе за экологию и одновременно напоминание о хрупкости мира природы.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, большим поклонником романа является голливудский актер Хью Джекман. Звезда кино вошел в состав продюсеров данного проекта вместе с создателями «Игры престолов». Сыграет ли он кого-нибудь из персонажей произведения, не сообщается. Однако такой поворот явно добавит популярности новой картине.

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