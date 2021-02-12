Появились первые фото со съемок сериала «Триггер-2»

Стартовали съемки второго сезона популярного сериала Первого канала «Триггер-2». Это история о психологе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), который лечит своих пациентов довольно странным способом. Он выводит их на эмоции и всячески провоцирует.

Ну, например, он может оскорбить человека, накричать на него… Специалист уверен, что это самый эффективный метод лечения. Но все люди разные и столь жесткий подход может подойти не всем пациентам. Так и получается. По сюжету, одна из пациенток воспринимают ситуацию очень близко к сердцу.

Первый сезон сериала зрители восприняли на ура. Конечно, после такого успеха продолжению – быть. Режиссером второго сезона стал Игорь Твердохлебов. В сериале также снимаются Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Марк Юсеф, Роман Маякин, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Марианна Шульц, Андрей Мерзликин, Макар Запорожский, Сабина Ахмедова и другие.

В распоряжении редакции Teleprogramma.pro оказались первые кадры со съемок. Предлагаем вам с ними ознакомиться.

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