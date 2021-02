Главные роли в сериале The Last Of Us сыграют актеры «Игры престолов»

Объявлены актеры на главные роли в грядущем сериале HBO по видеоигре The Last Of Us («Одни из нас»). Ожидается, что это будет очередной американский хит, поэтому внимание многих любителей сериалов и фанатов игр приковано к его актерскому составу.

По сюжету в постапокалиптических США после пандемии пытаются выжить остатки людей. В центре событий — мужчина-контрабандист Джоэла и девочка-подросток Элли, которая, возможно, является последней надеждой человечества. Игра завоевала множество наград, в том числе и благодаря интересному развитию взаимоотношений героев. Цифровые модели персонажей были созданы с помощью технологии захвата движений актеров, которые их озвучивали. В общем, игра получилась как настоящий фильм, а ее экранизация должна стать еще более впечатляющей в художественном плане.

И вот студия HBO объявила, каких актеров возьмет на главные роли. Как передает издание Deadline, Джоэла сыграет звезда «Игры престолов», «Мандалорца» и «Чудо-женщины: 1984», 45-летний Педро Паскаль, а девочку — 17-летняя Белла Рамзи, также задействованная в «Игре престолов».

Добавим, что съемками пилотного эпизода занимается российский режиссер Кантемир Балагов, а сценарием и продюсированием — те же люди, что создали сериал «Чернобыль».

