HBO Max выдал логичное объяснение отсутствию Саманты в продолжении «Секса в большом городе»

Представитель потокового сервиса HBO Max прокомментировал, почему в грядущем продолжении сериала «Секс в большом городе» не будет Саманты Джонс. Его объяснение кажется нам самым логичным и жизнеспособным.

10 февраля директор по контенту HBO Max Кейси Блойс, общаясь с прессой, ответил на некоторые вопросы о новом проекте с Сарой Джессикой Паркер, Кристин Дэвис и Синтией Никсон. Он пояснил, как в сериале будет подано то, что закадычных подруг из Нью-Йорке станет не четверо, а трое.

«Они не пытаются сказать, что эти персонажи вновь переживают свои 30 лет. Это в значительной степени история о женщинах в возрасте 50 лет, и они имеют дело с вещами, с которыми сталкиваются люди в этом возрасте», — цитирует управляющего издание Just Jared.

Мужчина добавил, что в реальности люди приходят в жизнь друг друга и уходят. Старая дружба может угаснуть и начаться новая. Сериал лишь повторит эту простую истину.

«Я думаю, что все это очень показательно для реальных этапов жизни… Они пытаются рассказать правду о том, как быть женщиной в возрасте 50 лет из Нью-Йорка. Так что все должно казаться достаточно органичным, и друзей, которые у вас были в 30, уже может не быть, когда вам будет 50», — подытожил Блойс.

Напомним, новый сериал будет называться And Just Like That…, его героини — это женщины из «Секса в большом городе», которым уже стукнуло по 50 лет. Проект рассчитан на десять эпизодов, съемки начнутся в Нью-Йорке весной 2021 года. Добавим, что актриса Ким Кэттролл (Саманта) еще несколько лет назад покинула данную франшизу из-за разногласий с другими участницами проекта.

