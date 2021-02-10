Лиза Боярская: «Костюмы для «Оптимистов» заказывали на eBay»

Актриса призналась, что носить шляпки крайне неудобно, а вот Сергей Безруков от них в восторге.

15 февраля на телеканале «Россия» стартует новый сезон сериала «Оптимисты», который расскажет о Карибском кризисе. Главная героиня — Лиза Боярская, она играет роль американки советского происхождения. Фотограф и представительница богемы, стильная и смелая — в ее образе собрано все, чего в то время были лишены советские женщины.

Оказывается, наряды реквизиторы искали только оригинальные.

«Почти все мои костюмы сшиты в то время. Наши художники заказывали их на eBay. И костюмы, и шляпки — все того времени», — рассказывает Лиза Боярская.

Когда наряды оказывались в руках киношников, то с них буквально сдували пылинки, следили за каждым перышком и пайеткой.

«Даже украшения нашли тех лет. Только несколько костюмов было пошито по лекалам того времени», — говорит актриса.

Еще один предмет старины — это фотоаппарат, который на протяжении всего фильма в руках главной героини.

«Я попросила у реквизиторов его на пару недель и брала уроки у фотографа из Санкт-Петербурга. Он мне объяснил какие-то тонкости, чтобы не пугаться фотоаппарата в кадре», — говорит Лиза.

Кстати, актриса в кадре часто появляется в шляпке. Сергей Безруков отметил, что это очень эффектно и завораживающе.

«Женщинам вообще идут наряды XIX века. Это красиво», — говорит Сергей Безруков.

А вот Боярская не оценила, говорит, что в современном мире в таких аксессуарах ходить невозможно.

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