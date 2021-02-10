Боярская пришла на премьеру «Оптимистов» в солнечно-желтом костюме, а Безруков отдал предпочтение черному 

Желтый цвет обещает стать одним из самых популярных в 2021 году.

15 февраля в 21:20 на телеканале «Россия» стартует сериал «Оптимисты. Новый сезон». На этот раз авантюрный детектив, где государственные интересы переплетаются с историей любви главных героев, затронет период Карибского кризиса.

Главные герои — Елизавета Боярская и Сергей Безруков. Он — российский разведчик, она — американский фотограф.

«Основа — это реальные события октября 1962 года. А персонажи — это вымысел, но, возможно, похожие герои существовали. В целом, образы собирательные и вымышленные», — говорит Лиза Боярская.

На онлайн-презентацию актриса пришла в элегантном костюме солнечного цвета. Кстати, желтый обещает быть самым популярным цветом в 2021 году. Так что главная героиня сериала попала в модный тренд.

Желтый сдержанный костюм Боярская дополнила топом нюдового оттенка, что освежило образ, а в качестве аксессуара выбрала скромное украшение на черной веревочке.

В свою очередь Сергей Безруков отдал предпочтение элегантному черному цвету. Актер, как всегда, предстал безукоризненно элегантным и сдержанным в эмоциях.

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