Эль Фэннинг показала искусственный беременный живот со съемок продолжения сериала «Великая»

22-летняя американская актриса Эль Фэннинг («Малефисента», «Роковое искушение») участвует в съемках второго сезона западного сериала «Великая», в котором она играет молодую российскую императрицу Екатерину Вторую. Данная картина собрала немало критики от наших соотечественников за наплевательское отношение к истории России, но не стоит воспринимать ее слишком серьезно, в конце концов, у нее комедийный жанр.

Западным зрителям веселые отношения молодых Петра III и Екатерины II, очевидно, понравились, поэтому видеосервис Hulu продлил проект на второй сезон. И вот, 10 февраля Эль Фэннинг опубликовала в Instagram большой спойлер к продолжению сериала. На фото она позирует в корсете и с накладным животом. Это значит, что в новых сериях ее героиня забеременеет.

«Готовим кое-что особенное на второй сезон», — подписала снимок актриса.

Очевидно, в животе у героини — будущий правитель Павел I, если западные киношники снова не перевернули нашу историю. Однако как же далеко зашли технологии грима, что «беременность» актрисы выглядит как настоящая…

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