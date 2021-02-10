Новые турецкие сериалы не хуже «Великолепного века», которые выйдут в марте 2021 года

Огромной популярностью среди наших читателей пользуются турецкие сериалы. По этому случаю мы решили собрать список фильмов, которые выйдут на экраны в марте 2021 года. Весна обещает быть жаркой.

«Невинность», 1 сезон

Актеры: Чакыр Дениз, Гюлеч Толга, Данер Мирай.

Это история про обычную турецкую семью, в которой муж и жена растят любимую дочку. И все было бы хорошо, если бы в жизнь главной героини не ворвалась первая любовь. Ну и тут же выясняется, что любовь бывшей не бывает.

Кстати, главную героиню Дениз Чакыр узнали? Именно она исполнила роль Шах-Хубан-султан в сериале «Великолепный век».

«Мои братья», 1 сезон

Актеры: Ягту Аху, Сари Халит Озгюр, Джошкун Су Бурсу.

В сериале рассказывается про семью, в которой мама, папа и дети любят и дорожат друг другом. И однажды страшная авария решает разлучить их, дети остаются одни.

И теперь им придется не только бороться со своей болью, но и решать взрослые проблемы, которые взваливаются на их плечи в одночасье.

Исполнительница главной женской роли Аху Ягту известна по сериалам «Вдребезги» и «Любовь и наказание».

«Красный грузовик», 1 сезон

Актеры: Севиндик Геркем, Чакыр Усхан, Шахин Бахар.

Это сериал про пожарных, которые каждый день спасают людей, рискуя своими жизнями. Эти ребята никогда не знают, вернутся они вечером домой или нет.

Кстати, сюжет сериала основан на реальных событиях. Перед съемками актеры общались с реальными пожарными и учились у них мастерству.

«Зима на Кипре», 1 сезон

Актеры: Чайоглу Серкан, Курал Ахмет.

Действие сериала разворачивается в 1963-1974 годах, когда произошли первые столкновения между греками-киприотами и турками-киприотами, проживавшими на острове.

Напомним, в 1974 году при поддержке военной хунты Греции к власти пришли радикальные политики, взявшие курс на присоединения Кипра к Греции.

В центре сюжета — два молодых мужчины, которые сталкиваются с проблемами на фоне происходящих политических событий.

Продолжительность одной серии 1 час. Планируется, что первый сезон будет состоять из 26 серий.

«Беззаконные края», 1 сезон

Актеры: Гюнеш Угур, Авшар Хюлья.

Создатели сериала решили показать зрителям не красивую любовь мужчины и женщины, а суровую и жестокую реальность, которая царит на востоке Турции. Именно там живут самые бедные слои населения.

По сюжету, в той части страны не действуют законы, не работает полиция. Единственное спасение – бежать. Однако и там найдется герой, который бросит вызов несправедливости.

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