Два ребенка, три кредита и микрофон: в марте выйдет сериал про женщину-комика «Я не шучу»

В марте на платформе «КиноПоиск HD» выйдет новый комедийный сериал от Сергея Светлакова и Александра Незлобина под названием «Я не шучу». Это история об одинокой 49-летней женщине с двумя детьми и тремя кредитами, которая занимается стендапом и берет свои шутки из собственной жизни. Главную роль сыграла победительница шоу «Открытый микрофон», комик Елена Новикова.

«Насколько моя жизнь похожа на жизнь героини нашего сериала? Я стендап-комик, живу в Кузьминках, у меня двое детей, двое бывших мужей, свекровь и собака — вот настолько. Но события сериала отстают от реальной жизни: они уже отрефлексированы, прожиты и кажутся смешными», — говорит актриса, которая также выступила в качестве сценариста проекта. «В нашей жизни юмор и грусть очень часто идут рядом. Бывает, грустишь, но если расскажешь об этом друзьям через какое-то время, то это уже будет звучать смешно. Вот примерно такой у нас сериал!» — говорит генеральный продюсер Александр Незлобин.

Также в картине снялись Алексей Розин, Анатолий Белый и Николай Шрайбер.

больше по теме Кирилл Нагиев рассказал, как звезды стендапа готовятся к своим выступлениям Для съемок новой комедии молодой актер влез в шкуру комика и познакомился с этой профессией.

Добавим, что комедия «Я не шучу» будет состоять из 8 серий. Первые две выйдут на «КиноПоиск HD» 4 марта.

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