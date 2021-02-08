Соскучились по Marvel?: вышел трейлер сериала «Сокол и Зимний солдат» с драками и шутками

8 февраля потоковый сервис Disney+ выпустил первый трейлер супергеройского сериала «Сокол и Зимний солдат». Пожалуй, из всех грядущих сериалов от студии Marvel этот больше всего похож на боевик по количеству драк, перестрелок, взрывов и тому подобного. Однако ролик не лишен юмора, поэтому зрителей ждет разноплановое зрелище.

В трейлере мы видим, как два наследника Капитана Америка — Сэм «Сокол» Уилсон и Баки Барнс, известный как Зимний солдат, — пытаются работать в команде. У одного есть механические крылья, у второго — железная рука, а еще ребятам достался круглый щит легендарного Мстителя. Но эффективно пользоваться всем этим бойцы смогут только лишь приняв друг друга как напарников.

Палки в колеса им будет ставить обаятельный злодей из фильма «Первый мститель: Противостояние», полковник Гельмут Земо, который в этот раз наденет свою каноничную маску из комиксов. А еще в трейлере показали красавицу-агента Шэрон Картер, которая так и не смогла закончить свою любовную линию с Капитаном, но продолжит отстаивать его идеалы в борьбе со злом. Девушке в сериале досталось немало боевых сцен.

Исполнители главных ролей Энтони Маки и Себастиан Стэн, как и ожидалось, показывают невероятную химию на экране. Трансляция сериала начнется 19 марта 2021 года.

Смотрите также: