«Мы все делали честно»: в конце февраля стартует второй сезон сериала «Война семей»

26 февраля на видеосервисе Start выйдет второй сезон комедийного сериала «Война семей». Напомним, это картина о мужской дружбе и семейных ценностях. Двое мужчин дружат с детства, делят бизнес и живут по соседству. Свадьба детей должна была укрепить их многолетний союз, но внезапно выяснилось, что один из друзей влюбился в дочь другого. Теперь мужчины стали заклятыми врагами.

Во втором сезоне обе семьи ждут новые испытания. Герой Александра Робака вслед за своим другом тоже влюбился в девушку, которая годится ему в дочери. А персонажу Егора Бероева предстоит сделать выбор между молодой возлюбленной и бывшей женой. Обе семьи оказываются перетасованы. Найдут ли они способ, чтобы вновь собраться вместе?

«Даже если нам кажется, что мы хорошо знаем своих друзей и близких, в какой-то момент они могут повернуться к нам неожиданной стороной, — говорит исполнитель главной роли Александр Робак. — Сериал «Война семей» отличается от другого комедийного контента. Мы все делали честно, поэтому, надеюсь, получится хорошо».

К своим ролям также вернулись Ольга Медынич, Светлана Колпакова, Арам Вардеванян, Арина Постникова, Александра Флоринская и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Также во втором сезоне появятся новые лица: Ангелина Стречина («Мир! Дружба! Жвачка!», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты») и Григорий Верник.

26 февраля пользователи Start увидят первые две серии, затем новые эпизоды (всего их 20) будут выходить в понедельник, вторник и среду.

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