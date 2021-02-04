Женская дружба все-таки существует: стартует второй сезон сериала «Две девицы на мели»

Героини Ольги Картунковой и Алевтины Тукан вновь покажут, на что способны две целеустремленные дамы.

В феврале на канале «Пятница!» стартует новый сезон сериала о женской дружбе «Две девицы на мели». Напомним, эта картина рассказывает о двух официантках: одна из простой семьи, другая из высшего общества, но потерявшая свое состояние. Женщины вынуждены не только работать, но и жить вместе, а еще у них есть мечта — открыть собственное кафе.

В новом сезоне у героинь получится открыть свой бизнес, однако появятся и недоброжелатели, вставляющие палки в колеса. Женщинам придется разобраться со своими бывшими возлюбленными и найти, наконец, новую любовь.

«В новых эпизодах моя героиня влюбляется и становится кокеткой. Она начинает жить! — рассказывает актриса Ольга Картункова. — Раньше это была отчаявшаяся героиня, которая ни во что не верила, из-за этого была хамкой и хабалкой. А в новом сезоне ее стали любить, и она поменялась!». «Моя героиня адаптировалась к жизни в Мытищах, она спокойнее реагирует на бытовые трудности. И, наконец, открывает свое сердце не только идее о пироговом бизнесе, но и любви! Она влюбляется, учится считаться с желаниями любимого человека, пытается успеть все. В какой-то момент перед ней встанет непростой выбор — любовь или работа», — говорит исполнительница роли второй подруги Алевтина Тукан.

Добавим, что режиссером второго сезона стал Андрей Элинсон, известный по сериалам «Ивановы-Ивановы» и «Агент особого назначения». В картине снялись Наталья Бочкарева, Виктор Бычков, Владимир Сычев и другие актеры.

Не пропустите премьеру «Две девицы на мели – 2» на канале «Пятница!» — с 8 февраля, с понедельника по четверг, в 22:00.

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